Rock in Rio 2026 anuncia programação completa dos dias 6 e 13 de setembro com Calvin Harris, Black Eyed Peas, Halsey e Ivete Sangalo

O Rock in Rio 2026 divulgou as atrações restantes para dois dias do festival, que acontece em setembro no Rio de Janeiro. As novidades incluem shows de Calvin Harris com Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho no dia 6, e Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo no dia 13, além de várias apresentações nos palcos Sunset e espaços temáticos. Também foram detalhadas as regras de venda de ingressos.

A organização do Rock in Rio 2026 anunciou neste sábado (30) as atrações que completam a programação dos dias 6 e 13 de setembro do festival, que será realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

No terceiro dia de evento, 6 de setembro, o Palco Mundo receberá a aguardada apresentação da dupla Calvin Harris e Black Eyed Peas, que retorna aos palcos com sua formação clássica composta por will.i.am, apl.de.ap e Taboo. Também no mesmo dia, o palco principal contará com o rapper Nelly e com um show especial da banda Barão Vermelho, que reunirá sua formação original.

Paralelamente, o Palco Sunset terá uma programação diversificada com o cantor Ne-Yo, o encontro inédito Jota Quest toca Tim Maia, o grupo BaianaSystem e a dupla portuguesa Calema. Já para o dia 13 de setembro, o Palco Mundo terá como atrações principais a cantora Halsey, a revelação britânica Lola Young e a brasileira Ivete Sangalo. No Palco Sunset, as novidades incluem Marina Sena convidando Céu, Joelma ao lado de Viviane Batidão e Carol Biazin com Joyce Alane.

Além desses palcos principais, o festival manterá os espaços New Dance Order, Espaço Favela, Palco Supernova e Palco Global Village em todos os dias da edição, oferecendo uma experiência multicultural com gêneros que variam da música eletrônica à manifestações artísticas de comunidades. Os ingressos para o evento terão preços de R$ 870 para inteira, R$ 435 para meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú, sem taxa de serviço.

A venda geral começa em 8 de junho, às 19h, pela Ticketmaster Brasil, com limite de quatro ingressos por dia de festival por CPF (sendo no máximo uma meia por dia). Pessoas com deficiência podem adquirir um ingresso extra de meia para acompanhante. Clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club terão acesso à pré-venda a partir de 2 de junho, às 12h, com limite de dois ingressos por dia por CPF.

O Rock in Rio 2026 ocorre nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, consolidando-se como um dos maiores eventos musicais do mundo, com uma programação que equilibra atrações internacionais de peso, homenagens à música brasileira e experimentações artísticas nos palcos alternativos





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