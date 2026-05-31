Rock In Rio 2026 anuncia line-up com Calvin Harris, Black Eyed Peas e mais

O Rock In Rio 2026 anunciou o line-up completo do festival, com nomes internacionais como Calvin Harris, Ne-Yo, Black Eyed Peas, Nelly, Halsey e Lola Young, e novos artistas nacionais como Barão Vermelho, Ivete Sangalo, Jota Quest e mais. A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho, a partir das 19h.
O Rock In Rio 2026 anunciou o line-up completo do festival na noite deste sábado (30). Entre os nomes internacionais confirmados estão Calvin Harris , Ne-Yo, Black Eyed Peas , Nelly , Halsey e Lola Young .
Já os novos artistas nacionais que foram anunciados são Barão Vermelho (em sua formação original), Ivete Sangalo, Jota Quest (com um repertório de músicas de Tim Maia), BaianaSystem, Calema, Marina Sena, Céu, Joelma, Viviane Batidão, Carol Biazin e Joyce Alane. A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho, a partir das 19h.
Haverá uma pré-venda no dia 2, a partir das 12h, para alguns clientes do banco Itaú e para sócios do Rock In Rio Club. Os ingressos custam R$ 870 por dia de festival (R$ 435 a meia-entrada). Mais informações estão disponíveis no site oficial do Rock In Rio 2026
Rock In Rio 2026 Line-Up Calvin Harris Black Eyed Peas Nelly Halsey Lola Young Barão Vermelho Ivete Sangalo Jota Quest Baianasystem Calema Marina Sena Céu Joelma Viviane Batidão Carol Biazin Joyce Alane Vendas De Ingressos Pre-Venda Planos De Acesso Digital
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rio de Janeiro lidera em vendas de figurinhas da Copa do Mundo 2026O Rio de Janeiro ocupa a posição de liderança no ranking nacional de compra de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026, de acordo com um levantamento exclusivo realizado pelo O GLOBO.
Read more »
Pacheco deixa disputa em Minas e diz haver “nomes bons” para pleito de 2026Senador confirmou a jornalistas nesta sexta-feira (29) que fechou o ciclo na política
Read more »
Acordo de Resultados 2026: programa tem167 metas definidas pela Prefeitura do RioIniciativa estabelece objetivos das 31 secretarias e órgãos municipais participantes neste ano, além de prever o pagamento a servidores que alcançaram os resultados esperados
Read more »
Rock in Rio 2026 anuncia programação completa dos dias 6 e 13 de setembro com Calvin Harris, Black Eyed Peas, Halsey e Ivete SangaloO Rock in Rio 2026 divulgou as atrações restantes para dois dias do festival, que acontece em setembro no Rio de Janeiro. As novidades incluem shows de Calvin Harris com Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho no dia 6, e Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo no dia 13, além de várias apresentações nos palcos Sunset e espaços temáticos. Também foram detalhadas as regras de venda de ingressos.
Read more »