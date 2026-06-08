Rock in Rio 2026 abre venda geral de ingressos nesta segunda-feira com preços a partir de R$ 870

Venda geral começa às 19h no site da Ticketmaster. Pré-venda esgotou em menos de duas horas na semana passada. Confira preços, regras e o linha do tempo do festival.

O Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, abre nesta segunda-feira, dia 8, a venda geral de ingressos para a edição de 2026, marcada para acontecer nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro.

As entradas estarão disponíveis a partir das 19h, exclusivamente através do site da Ticketmaster. Essa decisão segue a pré-venda, que ocorreu na última semana e teve todas as datas esgotadas em menos de duas horas, demonstrando a enorme expectativa do público. A organização do evento recomenda que os interessados realizem um cadastro prévio no site da Ticketmaster para agilizar o processo de compra. Os preços variam conforme o tipo de ingresso.

O bilhete comum, para a entrada geral, custa R$ 870 a inteira, com um desconto especial de 15% para clientes do banco Itaú, reduzindo o valor para cerca de R$ 739,50. Para quem busca mais conforto, há a opção do espaço Comfort Zone, com acesso a áreas exclusivas, por R$ 1.950.

É importante lembrar que cada comprador poderá adquirir até quatro ingressos por dia de festival, e para o benefício da meia-entrada será obrigatória a apresentação dos documentos comprobatórios exigidos por lei no momento do acesso ao evento. A programação promete um encontro de grandes nomes da música nacional e internacional, com nomes confirmados como Elton John, Foo Fighters, Demi Lovato, Gilberto Gil, Maroon 5 e Avenged Sevenfold, entre outros artistas que ainda serão anunciados.

O evento será realizado na Cidade do Rock, localizada no Parque dos Atletas, na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde o festival se consolidou nas últimas edições. Para entender a magnitude do Rock in Rio, é crucial revisitar sua história, que começou em 1985. A primeira edição do festival aconteceu em um descampado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde hoje está a Vila Olímpica.

Cerca de 150 mil pessoas compareciam a cada um dos dias daquela primeira edição histórica, que se tornou um marco cultural. Na segunda edição, em 1991, o Rock in Rio mudou-se para o lendário estádio do Maracanã, na Zona Norte. Foi no Maracanã que a banda A-ha realizou um show que entrou para os recordes: aproximadamente 198 mil espectadores em um único dia.

Ao longo dos nove dias de programação da segunda edição, o festival recebeu um público total de cerca de 700 mil pessoas. A terceira edição, em 2001, trouxe o Rock in Rio de volta a Jacarepaguá, agora em uma estrutura mais organizada chamada Cidade do Rock. Cerca de 176 mil pessoas foram recebidas por dia naquela versão.

A partir da quarta edição, em 2011, o festival encontrou sua sede moderna e definitiva no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Barra da Tijuca. Naquele ano, o retorno do festival após oito anos de hiato foi um sucesso, recebendo cerca de 100 mil pessoas por dia. A quinta edição, em 2013, manteve a localização e viu uma média de 85 mil espectadores diários.

Essa estrutura se consolidou nas edições seguintes: em 2015 (a sexta) e em 2017 (a sétima), o número de público se manteve nessa faixa, com o local passando a ser oficialmente chamado de Parque dos Atletas. A trajetória do Rock in Rio reflete não apenas a evolução da indústria musical, mas também a transformação urbanística do Rio de Janeiro, de um terreno simples em Jacarepaguá a um complexo de padrão internacional na Barra.

Cada edição construiu a lenda e a logística que hoje sustentam um dos pilares da música global. A venda de ingressos para a edição de 2026 promete repetir o fenômeno de sucesso e procura que já é tradição





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