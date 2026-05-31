Rock in Rio 2025: Calvin Harris, Black Eyed Peas e Ivete Sangalo completam line-up

Festival divulga atrações restantes para edição de setembro com estreias de Calvin Harris, Halsey e Lola Young, além de retorno de Black Eyed Peas e Ne-Yo.
Os organizadores do Rock in Rio divulgaram neste sábado as atrações que faltavam para completar a programação da próxima edição do festival, que vai acontecer nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock.
Calvin Harris será o headliner do Palco Mundo no dia 6 de setembro, fazendo sua estreia no Rock in Rio. DJ e produtor, ele reúne cerca de 80 milhões de ouvintes no Spotify. Na mesma data e no mesmo palco, o Black Eyed Peas retorna ao evento apresentando sucessos como I gotta feeling, Pump it e Meet me halfway.
Antes, Nelly se junta à programação com uma sequência de clássicos que consolidaram o rapper como um dos maiores nomes do hip-hop mundial. O show de abertura fica com Barão Vermelho Encontro Formação Original. Já no dia 13 de setembro, no mesmo palco, a americana Halsey debuta no festival, assim como a britânica Lola Young.
Lola vive um dos momentos mais fortes de sua carreira após vencer o Grammy deste ano na categoria Best Pop Solo Performance com a canção Messy. E a baiana Ivete Sangalo, cantora que mais vezes se apresentou no Rock in Rio, é a atração de abre-alas do Palco Mundo. Ne-Yo vai comandar um festão de encerramento do Palco Sunset no dia 6.
Três vezes ganhador do Grammy, o hitmaker de R&B embalará o público com composições como So sick, Sexy love, Closer e Because of you. Antes dele, será a vez do inédito Jota Quest toca Tim Maia, criado especialmente para o evento. O BaianaSystem também estará nesse dia, que terá a abertura da dupla Calema, fenômeno da música lusófona, com milhões de streams e fãs ao redor do mundo.
Três encontros de mulheres prometem a alegria do dia 13 de setembro: Carol Biazin abre a festa convidando Joyce Alane. Na sequência, Joelma traz Viviane Batidão para celebrar a força da música do Norte do país com tecnomelody e pop paraense. Em seguida, Marina Sena receberá Céu, antes do fechamento, com Zara Larsson.
A pré-venda de ingressos para o Rock in Rio abre no dia 2 de junho, às 12h, e a venda geral começa no dia 8 de junho, às 19h, todos pela Ticketmaster Brasil. No primeiro fim de semana do Rock in Rio, o dia 4 de setembro tem no Palco Mundo Foo Fighters como headliner, Rise Against, The Hives e Nova Twins.
Na mesma data, o Sunset tem Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas convidam Biquini e Di Ferrero, e o Espaço Favela tem MC Rodrigo do CN, Hitmaker e GBZ7N. No New Dance Order, Steve Angello é o headliner, além de apresentações de GIU x Carola, ATKÖ e Cat Dealers. Já o Global Village recebe Paulinho Moska, Leela e Giovanna Moraes, enquanto o Supernova traz Diogo Defante, Venere Vai Venus, Rock in Gil com Larissa Luz e Chady.
No dia 5, o Palco Mundo recebe Avenged Sevenfold fechando os shows do espaço, além da apresentação do Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e Sepultura. Ainda no dia 5, o Sunset recebe Bad Omens, Poppy, Black Pantera convida Nervosa, além de Malvada convida Day Limns, e o Espaço Favela tem Major RD, Canto Cego e Quantum.
Já no New Dance Order, James Hype é a principal atração, com shows de Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou. O Global Village terá Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia, enquanto o Supernova recebe Supercombo, Lvcas, MC Taya e Zero. No dia 6 de setembro, o Palco Mundo tem Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly, e Barão Vermelho Encontro Formação Original. O Palco Sunset apresenta Ne-Yo, Jota Quest toca Tim Maia, Baiana System, e Calema.
O Espaço Favela tem Xamã, Rael e Budah. No New Dance Order, MEDUZA encerra a noite, além de apresentações de Liu, Casa Bonita - Brisotti e Viot, e Sofi Tukker. Já o Global Village conta com Mohamed Ramadan, Mãeana e Bento Gil convida Flor Gil, enquanto o Supernova traz João Gordo & Asteroides Trio em Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50, Matanza Ritual, Bayside Kings e O Escritório.
Já no feriado de 7 de setembro, o Palco Mundo terá como principal atração Elton John, além de shows de Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza convida Roberto Menescal. Na mesma data, no Palco Sunset o público poderá assistir as apresentações de Laufey, Péricles canta Motown, Roupa Nova convidando Guilherme Arantes, e Vanessa da Mata convidando Rubel. Já o Espaço Favela tem Belo, Martnália e Tiee.
A edição deste ano também conta com atrações nos dias 11, 12 e 13 de setembro, com destaque para os shows já mencionados de Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo no dia 13. O festival promete uma experiência diversificada, com palcos temáticos e uma programação que abrange rock, pop, hip hop, R&B, música eletrônica e brasileira. Os ingressos estão disponíveis em pré-venda a partir de 2 de junho e venda geral em 8 de junho pela Ticketmaster
Rock In Rio Calvin Harris Ivete Sangalo Ne-Yo Black Eyed Peas
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Em cartaz no cinema, ‘Alma Negra’ contextualiza o soul brasileiroO filme parte dos quilombos para entender o movimento dos bailes black nos anos 1970
Read more »
Rock in Rio 2026 anuncia programação completa dos dias 6 e 13 de setembro com Calvin Harris, Black Eyed Peas, Halsey e Ivete SangaloO Rock in Rio 2026 divulgou as atrações restantes para dois dias do festival, que acontece em setembro no Rio de Janeiro. As novidades incluem shows de Calvin Harris com Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho no dia 6, e Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo no dia 13, além de várias apresentações nos palcos Sunset e espaços temáticos. Também foram detalhadas as regras de venda de ingressos.
Read more »
Rock In Rio 2026 anuncia line-up com Calvin Harris, Black Eyed Peas e maisO Rock In Rio 2026 anunciou o line-up completo do festival, com nomes internacionais como Calvin Harris, Ne-Yo, Black Eyed Peas, Nelly, Halsey e Lola Young, e novos artistas nacionais como Barão Vermelho, Ivete Sangalo, Jota Quest e mais. A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho, a partir das 19h.
Read more »
Rock in Rio anuncia Black Eyed Peas e Calvin Harris; veja line-up completoNomes como Ne-Yo, Nelly, Halsey, Ivete Sangalo, Marina Sena e Céu também foram confirmados no festival
Read more »