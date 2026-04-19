Robôs Superam Recorde Humano em Meia Maratona de Pequim e Demonstraram Avanço Tecnológico

Robôs humanoides quebraram o recorde do vencedor humano na meia maratona de Pequim, com o robô Shandian completando a prova em 48 minutos e 19 segundos. O evento, que combinou corredores humanos e robôs, serviu como um campo de testes para novas tecnologias e acelerou o desenvolvimento da robótica humanoide na China.

No último domingo, robôs humanoides estabeleceram um novo recorde na meia maratona de Pequim, superando em quase duas horas o tempo do vencedor do ano anterior. O robô denominado Shandian, que em mandarim significa relâmpago e também é uma criação da empresa Honor, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada dos 21 quilômetros, registrando um tempo líquido de 48 minutos e 19 segundos.

Notavelmente, o robô sofreu uma queda a apenas 100 metros da meta, um contratempo que, apesar de dramático, não impediu sua performance impressionante. No entanto, sua marca final ficou abaixo do esperado na classificação geral, uma vez que o regulamento prevê a aplicação de um coeficiente de penalidade para equipes não autônomas. Especificamente, os tempos de robôs controlados remotamente são multiplicados por 1,2 na pontuação final, o que, consequentemente, rebaixa sua posição em comparação com sistemas totalmente autônomos que apresentassem tempos semelhantes. A prova, que ocorreu no distrito tecnológico de Yizhuang, na capital chinesa, reuniu mais de cem equipes de robôs humanoides em conjunto com aproximadamente 12.000 corredores humanos, conforme informações da organização. O percurso urbano de 21,0975 quilômetros é a segunda edição de um evento especialmente concebido para servir como campo de testes para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias robóticas. O traçado foi cuidadosamente planejado para incluir uma variedade de desafios dinâmicos, como curvas acentuadas, inclinações e trechos estreitos, visando testar a estabilidade, a agilidade e a capacidade de adaptação dos robôs em cenários que simulam condições de operação no mundo real. A significativa melhoria nos tempos em relação a 2025, quando o robô Tiangong, um modelo distinto dos Shandian, venceu a competição com um tempo de 2 horas, 40 minutos e 42 segundos, é um reflexo direto do rápido avanço tecnológico em áreas cruciais como velocidade, equilíbrio e eficiência na gestão de energia. "Não é nenhuma surpresa", comentou um engenheiro da equipe de desenvolvimento, citado pelo jornal local The Beijing News. Ele assegurou que esses resultados já haviam sido observados em testes preliminares, embora tenha qualificado o desempenho alcançado em competição como "muito emocionante". A competição integrou tanto robôs com navegação autônoma quanto aqueles operados por controle remoto, resultando em uma classificação unificada. Essa classificação pondera os resultados com base no grau de intervenção humana, com o claro objetivo de incentivar a criação de soluções robóticas que possam operar de forma independente, sem a necessidade de assistência constante. A participação neste evento se estendeu além das equipes locais, contando com a presença de equipes internacionais de renome, incluindo instituições como a Universidade Técnica de Munique (Alemanha) e a Universidade Paris-Saclay (França), além de colaborações com equipes de Macau e Brasil. Em paralelo, a corrida também serviu como vitrine para novas aplicações tecnológicas. Um exemplo notável foi a estreia de um robô de controle de tráfego que atuou no percurso, fornecendo indicações aos corredores. As autoridades locais já manifestaram a intenção de incorporar progressivamente robôs com funções semelhantes em tarefas de gestão urbana, de acordo com informações veiculadas pela televisão estatal CCTV. Na categoria humana, o atleta chinês Zhao Haijie conquistou a vitória na prova masculina com um tempo de 1 hora, 7 minutos e 47 segundos. No feminino, Wang Qiaoxia sagrou-se campeã com 1 hora, 18 minutos e 6 segundos, segundo os dados oficiais da organização. A meia maratona de Pequim se insere na estratégia mais ampla da cidade para impulsionar a robótica humanoide como uma indústria de ponta. A utilização de provas em ambientes reais é vista como um método eficaz para acelerar o desenvolvimento tecnológico e avaliar o potencial de aplicação desses robôs em diversos setores, como inspeção industrial, prestação de assistência e serviços urbanos. "Promover a pesquisa, a indústria e a aplicação por meio da competição é o objetivo central deste evento", declarou um responsável da área de desenvolvimento tecnológico de Yizhuang aos meios de comunicação ao final da corrida, reforçando o caráter estratégico e inovador da iniciativa





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