Robôs Humanoide Chineses Superam Recordes em Meia Maratona, Demonstrando Avanço Tecnológico Acelerado

A China realizou uma meia maratona em Pequim onde robôs humanoide demonstraram uma velocidade impressionante, superando marcas humanas e evidenciando o rápido avanço tecnológico do país em meio à rivalidade global.

A China voltou a demonstrar sua força cibernética com a realização, no último domingo, de uma meia maratona entre robôs e humanos em Pequim. É importante esclarecer de antemão um ponto: a competição não foi justa. O primeiro humanoide correu de forma absurdamente rápida, pulverizando todos os recordes de velocidade da nossa espécie. "Vamos Shandian!", gritavam dezenas de pessoas no quilômetro 11 da corrida, reunidas logo cedo para presenciar o espetáculo.

Ver Shandian (que significa Relâmpago em mandarim e é o nome do vencedor da corrida) correr é uma experiência estranha. Sente-se uma mistura de orgulho e impotência: orgulho pelo que implica em termos de salto tecnológico, uma conquista em grande parte coletiva da humanidade; e impotência ao constatar a forma insensível e imperturbável com que a nossa própria criação avança pela estrada. Shandian, de um cintilante tom vermelho, é um androide de corpo robusto que contrasta com suas pernas ágeis e finas, engastadas à pélvis por meio de grossas articulações mecânicas. Seus pés não são pés, mas pás que repicam em um ritmo feroz contra o asfalto. Mal há tempo para aplaudi-lo, gravá-lo, tirar fotos ou observá-lo. É preciso escolher uma destas ações. "Vamos Shandian, vamos robô!". Apenas 25 minutos após a largada, ele passa como um foguete pela curva do quilômetro 11, traçando-a em galope sem hesitação, e se perde ao longe na reta em uma exalação. O público ri nervosamente e se olha, como fazemos quando não compreendemos totalmente o que acabamos de ver. Há famílias, crianças entusiasmadas, jovens e idosos, bebês em carrinhos e avós em cadeiras de rodas. Alguns carregam cartazes com o nome do ídolo de metal, fios e circuitos, e faixas de cunho patriótico que falam de "uma corrida vertiginosa em direção à glória". "Ele é rapidíssimo!", conseguem dizer de forma confusa, e repassam incrédulos o vídeo gravado em seus celulares. Ainda transcorrerão outros nove longos minutos antes de avistar neste ponto os primeiros humanos, que correm em uma pista separada, e para então já terão passado outros cinco robôs com passadas vertiginosas. Como dito: a competição não foi justa. Shendian foi de fato o primeiro a cruzar a linha de chegada, com um tempo de 48 minutos e 19 segundos, superando em mais de nove minutos a melhor marca mundial humana alcançada em março pelo ugandense Jakob Kiplimo (57:20) na meia maratona de Lisboa. Embora seja verdade que a máquina fundista colidiu com as barreiras pouco antes de alcançar a meta, e precisou de ajuda para se levantar e concluir a corrida, conforme registrado pela mídia presente nesse outro ponto. E, em qualquer caso, ele não foi o vencedor, pois, por se tratar de um modelo controlado remotamente, foi penalizado em comparação com os robôs autônomos. O vencedor, Qitian Dasheng, chegou pouco depois, completando os 21,0975 quilômetros da corrida em 50:26. Ambos os humanoides, de aparência muito semelhante, foram desenvolvidos pela Honor, um gigante especializado em eletrônicos de consumo e telefones celulares. A notícia de sua chegada se espalhou imediatamente entre o público do quilômetro 11, mesmo antes de a maioria dos corredores humanos começar a cruzar a zona. Concebida a meio caminho entre o experimento científico e a demonstração futurista, esta segunda edição da meia maratona de Pequim entre humanos e robôs serviu para constatar a velocidade com que a tecnologia se desenvolve na China. O evento reuniu em Yizhuang, um distrito tecnológico nos arredores da capital chinesa, mais de cem equipes e cerca de 12.000 corredores humanos, segundo a organização. Na competição do ano passado, em que participaram apenas cerca de vinte robôs, o primeiro humanoide levou mais do dobro do tempo do primeiro humano; muitos dos autômatos falharam espetacularmente e não conseguiram terminar a competição. Às vezes, era cômico vê-los avançar com seus passos metálicos desajeitados, ou serem retirados do circuito por seus criadores como se tivessem tido um espasmo. Este ano, a superioridade robótica foi avassaladora, configurando um espetáculo que demonstra novamente o poderio da China em meio à rivalidade tecnológica e militar com os Estados Unidos. A República Popular já demonstrou sua capacidade em fevereiro, durante a impressionante exibição de robôs na gala do festival de primavera. Nessa ocasião, houve de tudo: desde uma cena cômica com robôs humanoides hiper-realistas conversando com uma vovó, para mostrar o potencial da inteligência artificial, até uma exibição de kung-fu que levava a questionar a forma que as guerras do futuro assumirão. "Vim porque quero ver a elegância dos robôs e o progresso científico e tecnológico em nosso país.





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