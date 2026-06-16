Roblox lança contas Kids e Select para proteger crianças e adolescentes

Plataforma de jogos online expande globalmente contas com restrições baseadas em idade, dividindo usuários em três categorias: Kids (5-8 anos), Select (9-15 anos) e padrão (16+).

A plataforma de jogos online Roblox anunciou nesta terça-feira, dia 16, a expansão global de duas novas modalidades de conta baseadas na idade dos usuários, que agora passam a valer também no Brasil.

As contas Roblox Kids, destinadas a crianças de 5 a 8 anos, e Roblox Select, para usuários de 9 a 15 anos, restringem automaticamente os jogos disponíveis, as opções de conversa e os recursos de comunicação conforme a faixa etária. A novidade já havia estreado no mês passado em quatro países - Austrália, Indonésia, Holanda e Nova Zelândia - e agora está disponível em todo o mundo.

Segundo a empresa, os usuários com idade verificada de 16 anos ou mais não terão alterações na experiência, enquanto os menores dessa idade seguirão com acesso à maioria dos jogos que já costumam jogar. No Brasil, a novidade chega em meio às discussões sobre o chamado Digital ECA, conjunto de regras voltado à proteção de menores no ambiente digital. Lançado em 2006, o Roblox é hoje uma das plataformas de jogos online mais populares entre crianças e adolescentes.

Diferentemente de um videogame tradicional, ele funciona como uma espécie de praça digital que reúne milhões de jogos criados pelos próprios usuários. Com Roblox Kids e Roblox Select, estamos criando proteções baseadas na idade projetadas para apoiar usuários mais jovens em diferentes fases, afirmou em nota Matt Kaufman, diretor de Segurança do Roblox.

Nesse ambiente virtual de jogos, as pessoas também conversam e interagem entre si, o que levanta preocupações crescentes entre os pais sobre a segurança de crianças e adolescentes na plataforma. A divisão dos usuários é feita automaticamente a partir de um sistema de verificação de idade.

A pessoa pode comprovar quantos anos possui de duas formas: enviando um documento de identidade oficial ou passando por um processo de estimativa de idade por foto, em que uma selfie em vídeo é analisada por uma empresa terceirizada, a Persona. Pais e responsáveis com conta vinculada também podem definir ou corrigir a informação. A partir dessa verificação, cada usuário é encaixado em um dos três tipos de conta.

A conta Roblox Kids, de 5 a 8 anos, libera apenas jogos classificados como Mínimo ou Leve e mantém toda a comunicação desativada por padrão. Cabe a um responsável decidir se quer habilitar o chat. Nessa categoria, os jogos ficam com fundo azul para facilitar a identificação dos pais. Quando o chat é liberado, ele é apenas por texto, sem voz, e limitado a menores de 13 anos e amigos de confiança.

As contas Roblox Select, de 9 a 15 anos, dão acesso a jogos de até a classificação Moderado, que inclui violência moderada, pouco sangue realista, humor grosseiro moderado e referências a jogos de azar não jogáveis. As conversas são permitidas apenas entre faixas etárias próximas e amigos de confiança, com regras que se ampliam conforme a criança cresce. O chat dentro dos jogos é ativado, mas o chat individual permanece desativado. A conversa em grupo exige autorização dos pais.

Já a experiência praticamente completa da plataforma fica reservada a quem tem idade verificada de 16 anos ou mais, quando o chat por texto e voz passa a vir ativado por padrão. Nessa faixa, o chat é permitido com usuários de 9 a 17 anos e amigos de confiança, incluindo conversas públicas dentro dos jogos.

O acesso é amplo, exceto para conteúdos marcados como Restrito, que podem incluir violência intensa, temas românticos, linguagem forte e interações prolongadas com inteligência artificial, entre outros, liberados somente para maiores de 18 anos. A empresa afirma que a transição entre as contas é automática: ao completar 9 anos, o usuário deixa o Roblox Kids e passa ao Roblox Select; aos 16, migra para a conta padrão.

Quem ainda não tiver concluído a verificação de idade fica com acesso limitado a jogos Mínimo ou Leve e sem nenhum recurso de comunicação até completar o processo. Essa iniciativa do Roblox reflete uma tendência global de plataformas digitais em adotar mecanismos de proteção infantil mais robustos, especialmente após diversos escândalos envolvendo exposição de menores a conteúdo impróprio e contato com predadores.

A implementação das contas Kids e Select visa dar mais controle aos pais e responsáveis, permitindo que definam limites adequados para cada faixa etária. No Brasil, a medida é particularmente relevante pois o país discute atualmente o Digital ECA, uma proposta de lei que busca modernizar o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente digital. Empresas como o Roblox poderão ser obrigadas a adotar medidas semelhantes caso a lei seja aprovada.

Além disso, a verificação de idade por meio de documentos ou selfies levanta questões sobre privacidade e segurança dos dados dos usuários, mas a empresa garante que o processo é seguro e que as informações não são armazenadas de forma desnecessária. Com essa atualização, o Roblox espera não apenas atender às exigências regulatórias, mas também tranquilizar os pais que temem pelos filhos na plataforma.

A expansão global das contas Kids e Select marca um passo importante na direção de uma experiência online mais segura e adequada para cada fase do desenvolvimento infantil, equilibrando diversão e proteção





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