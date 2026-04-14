Roblox Anuncia Contas Personalizadas para Jovens Usuários e Reforça Medidas de Segurança

A Roblox, popular plataforma de jogos, implementará contas personalizadas para crianças e adolescentes, em resposta a preocupações sobre segurança online e proteção infantil. A iniciativa inclui segmentação por idade, revisão de conteúdo e novos requisitos para desenvolvedores.

A plataforma de jogos Roblox anunciou na segunda-feira, dia 13, uma série de medidas significativas para aprimorar a segurança online de seus usuários mais jovens. Em meio a um crescente escrutínio global sobre os riscos que a plataforma pode apresentar a crianças, a Roblox planeja lançar contas personalizadas , dividindo os usuários em grupos etários distintos para oferecer uma experiência mais segura e apropriada. O objetivo principal é proteger as crianças e adolescentes que utilizam a plataforma, garantindo um ambiente mais seguro e adequado às suas idades. Essa iniciativa surge em resposta a preocupações crescentes sobre a exposição de menores a conteúdos inadequados e potenciais predadores online.

A estratégia da Roblox envolve a criação de duas categorias principais de contas: 'Roblox Kids' para usuários com idade entre 5 e 8 anos, e 'Roblox Select' para aqueles com idades entre 9 e 15 anos. Essa segmentação será implementada com base no sistema de verificação de idade da empresa ou por meio da verificação dos pais, garantindo que cada usuário seja direcionado para a conta apropriada. O lançamento dessas contas está previsto para o início de junho.

Além da diferenciação de contas, a Roblox também introduzirá novos requisitos para o conteúdo exibido em cada uma delas. Segundo Matt Kaufman, diretor de segurança da Roblox, haverá padrões rigorosos para garantir que apenas conteúdo apropriado para cada faixa etária seja exibido. Os jogos disponíveis nas contas 'Roblox Kids' serão cuidadosamente selecionados com base nos níveis de maturidade e passarão por um processo de revisão em três etapas, que inclui requisitos rigorosos para os criadores de conteúdo. O recurso de bate-papo, por exemplo, será desativado por padrão nas contas 'Kids', mas será ativado gradualmente nas contas 'Select', dependendo da idade do usuário. Essa abordagem visa controlar a interação social e garantir que as crianças não sejam expostas a conteúdos ou conversas inapropriadas.

A Roblox tem enfrentado críticas significativas nos últimos anos, vindas de governos de todo o mundo, devido a alegações de falha na proteção de crianças contra predadores e exploradores sexuais. A empresa reconhece a necessidade de aprimorar a segurança e está tomando medidas para responder a essas preocupações. Como parte desse esforço, a Roblox exige que os desenvolvedores verifiquem seus IDs, habilitem a verificação em duas etapas e mantenham uma assinatura ativa do Roblox Plus. O Roblox Plus, um plano de assinatura para usuários, será lançado em 30 de abril e custará US$4,99 por mês, oferecendo descontos em itens e avatares de jogos, além de benefícios adicionais na plataforma.

Essas medidas fazem parte de um esforço mais amplo para criar um ambiente mais seguro e agradável para todos os usuários da Roblox, especialmente os mais jovens. A empresa está comprometida em proteger as crianças e em garantir que a plataforma seja um local onde possam se divertir e interagir com segurança. A Roblox espera que essas mudanças ajudem a restaurar a confiança dos pais e das autoridades e a reforçar sua posição como uma plataforma de jogos segura e responsável.





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roblox Segurança Online Proteção Infantil Contas Personalizadas Jogos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ex-modelo brasileira Amanda Ungaro ameaça Melania e Trump e anuncia medidas legaisAmanda Ungaro, ex-modelo e ex-esposa de amigo de Trump, acusa o casal de comportamentos inadequados e anuncia ação legal após relatar convivência de 20 anos. Ela também denuncia deportação injusta dos EUA.

Read more »

Roblox Anuncia Reestruturação para Proteger Usuários Jovens com Verificação de Idade AvançadaA Roblox implementa novas medidas de segurança, incluindo um sistema avançado de verificação de idade com análise facial e conferência de documentos, além da criação de duas categorias de conta (Roblox Kids e Roblox Select) para proteger usuários com menos de 16 anos.

Read more »

Roblox vai introduzir contas com base na idade para aumentar segurança de criançasO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Corinthians identifica ausência de R$ 294 mil em contas de 2025Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Corinthians anuncia ex-goleiro Julio Cesar como novo gerente de futebol'Estou preparado', afirma ex-jogador multicampeão pelo Timão que assume função de gestão

Read more »

Lula anuncia Paulo Pimenta como novo líder do governo na CâmaraO deputado gaúcho substitui José Guimarães, novo ministro da articulação política

Read more »