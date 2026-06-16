Robinhood Markets anuncia corte de 10% de sua força de trabalho

A Robinhood Markets anunciou que vai cortar 10% de sua força de trabalho, cerca de 290 empregos, em uma tentativa de manter a corretora enxuta e 'maximizar a densidade de talentos'.
A Robinhood Markets anunciou que vai cortar 10% de sua força de trabalho, cerca de 290 empregos, em uma tentativa de manter a corretora enxuta e 'maximizar a densidade de talentos'.
O diretor-executivo afirmou que o negócio 'nunca esteve mais forte'. A decisão é a primeira grande rodada de demissões da empresa em três anos. A empresa justificou a medida como necessária para manter a competitividade e a inovação. A Robinhood Markets é uma corretora de valores que opera em várias partes do mundo e é conhecida por sua plataforma de investimentos online.
A empresa tem sido uma das principais concorrentes da Fidelity Investments e da Charles Schwab, outras grandes corretoras de valores. A decisão de demissão de funcionários é uma medida comum em empresas de tecnologia e financeira que buscam manter a competitividade e a inovação. A Robinhood Markets é uma empresa de tecnologia que opera em várias partes do mundo e é conhecida por sua plataforma de investimentos online.
A empresa tem sido uma das principais concorrentes da Fidelity Investments e da Charles Schwab, outras grandes corretoras de valores. A decisão de demissão de funcionários é uma medida comum em empresas de tecnologia e financeira que buscam manter a competitividade e a inovação.
A lista de opções impulsionou a alta do mercado de ações, mas analistas e gestores de carteiras alertam que os investidores devem se preparar para a volatilidade devido ao número relativamente pequeno de ações em circulação e à alta avaliação da companhia. O desempenho das empresas em maio aponta mais disposição para incrementar portfólio nos setores de alimentos, materiais de construção e vestuário.
O MP do Frete, deputado Zé Trovão, afirmou que não há acordo com o governo e prevê paralisação nacional. A empresa Snap lançou os primeiros óculos de realidade aumentada por US$ 2.195, com foco na era da IA. A empresa afirma que desenvolveu o Specs para ser muito mais leve que o Vision Pro e significativamente mais capaz que os óculos da Meta. A Hezbollah acredita que o Irã não assinará acordo nuclear final se Israel permanecer no Líbano.
O chanceler iraniano disse que a permanência de tropas israelenses no país vizinho seria uma violação do memorando de entendimento com os EUA. A Segunda Turma do STF retomou a análise da prisão de primo e pai de Vorcaro. Os dois tiveram a prisão decretada por Mendonça em maio, na sexta fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraude no Master
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