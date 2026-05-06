Robinho Jr. fala sobre polêmica e resolução de conflitos no Santos; Ancelotti se prepara para o Clássico dos Milhões

O jogador Robinho Jr. do Santos comentou sobre a polêmica envolvendo seu ídolo e a notificação extrajudicial que mencionava a rescisão de contrato. Ele afirmou que o assunto já foi resolvido e que conversou com as partes envolvidas. Enquanto isso, o técnico Carlo Ancelotti se prepara para o Clássico dos Milhões. Além disso, uma startup americana desenvolveu um motor com um combustível incomum, inovando no setor de mobilidade.

Foto: Raul Baretta / Santos FC. Após o empate entre Santos e Recoleta, o jogador Robinho Jr. concedeu uma entrevista à imprensa e afirmou que o assunto que causou polêmica recentemente já foi resolvido.

Ele explicou que a situação o deixou chateado por envolver seu ídolo desde a infância. O primeiro presente que recebeu dele foi uma camisa, quando tinha apenas oito anos. Segundo Robinho Jr., o caso tomou proporções que não deveria ter tido, mas mesmo assim, o envolvido assumiu a responsabilidade. A gente conversou, está tudo certo, disse o atacante.

Ele também comentou sobre a notificação extrajudicial que chegou a mencionar a rescisão de contrato com o Santos. Foi em um momento de raiva minha com meus empresários. Muito mais sentimento do que pensamento. Poderia ter pensado duas vezes.

Não era para ter tido toda essa revolta toda. Foi ruim para os dois. Está tudo resolvido, já conversei com eles, com meus pais, afirmou. Enquanto isso, o técnico Carlo Ancelotti se prepara para o Clássico dos Milhões, que acontecerá no domingo (3).

Em outro contexto, no setor de mobilidade, após o GLP, o etanol e o GNV, uma startup americana conseguiu desenvolver um motor que funciona com um combustível incomum, abrindo novas possibilidades para a indústria automotiva





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santos Robinho Jr. Clássico Dos Milhões Ancelotti Mobilidade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O que se sabe sobre o desentendimento entre Neymar e filho de Robinho em treino do SantosUm episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. movimentou os bastidores do Santos neste domingo, 3

Read more »

Neymar se irrita após drible e dá tapa em Robinho Jr em treino do SantosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Santos instaura sindicância para analisar episódio entre Neymar e Robinho Jr.Estrela do Peixe teria agredido companheiro de equipe após levar drible no treino no CT Rei Pelé

Read more »

Robinho Jr acusa Neymar de agressão e pede reunião para rescindir com o SantosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Santos diz que vai apurar caso de agressão envolvendo Neymar e Robinho Jr.Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Análise: polêmica entre Neymar e Robinho Jr. revela tensão no SantosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »