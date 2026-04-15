Roberto Sánchez assume segundo lugar na apuração e mira segundo turno contra Keiko Fujimori no Peru

Com mais de 89% das urnas apuradas, o candidato de esquerda Roberto Sánchez consolida a segunda posição nas eleições presidenciais peruanas, aproximando-se de um possível segundo turno contra a direitista Keiko Fujimori. Ele superou o ultraconservador Rafael López Aliaga por uma margem estreita, em um processo marcado por atrasos na votação e acusações de fraude por parte de Aliaga, refutadas por observadores da União Europeia.

A apuração parcial das eleições presidenciais no Peru, nesta quarta-feira 15, consolidou o candidato de esquerda Roberto Sánchez na segunda posição, configurando um cenário onde ele pode enfrentar a candidata de direita Keiko Fujimori em um eventual segundo turno .

Com mais de 89% das urnas já contabilizadas, Sánchez demonstrou uma margem de vantagem considerável, ainda que muito estreita, sobre o ultraconservador Rafael López Aliaga, em um processo eleitoral cujos resultados permanecem em suspense. Sánchez, um psicólogo de 57 anos com um histórico político ligado ao ex-presidente Pedro Castillo (2021-2022), viu seu apoio crescer significativamente ao longo da terça-feira, conforme os dados divulgados pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe). É notório que o processamento dos votos provenientes de fora da capital, Lima, tende a ser mais demorado. A base eleitoral mais sólida do candidato reside nas regiões do sul andino e nas áreas rurais do país, demonstrando um padrão geográfico de apoio consistente. Em declarações à agência AFP na terça-feira, Sánchez transmitiu uma mensagem de cautela e confiança, afirmando: "Vamos com tranquilidade, com serenidade, estamos confiantes no respaldo do nosso povo (...) porque as atas não mentem". Ele enfatizou a importância do respeito ao processo democrático, adicionando: "Estas eleições têm que ser respeitadas". As projeções divulgadas anteriormente, ainda na segunda-feira, pela renomada empresa de consultoria Ipsos, já indicavam uma forte possibilidade de Sánchez alcançar a fase decisiva do segundo turno. Contudo, o pleito eleitoral foi marcado por contratempos no domingo, incluindo falhas na distribuição de materiais essenciais como cédulas de votação e urnas. Esses problemas levaram a atrasos na abertura de dezenas de locais de votação na própria Lima, afetando um número expressivo de eleitores. Estima-se que quase 50 mil pessoas não conseguiram exercer seu direito ao voto no dia principal, o que motivou a extensão do horário de votação até a segunda-feira, em uma tentativa de mitigar o impacto desses incidentes. Em contrapartida, Rafael López Aliaga, ex-prefeito de Lima e declaradamente admirador de Donald Trump, manifestou seu descontentamento com o processo eleitoral. Ele dirigiu críticas contundentes ao pleito, exigindo das autoridades a declaração de nulidade da eleição, com base em alegações de fraude. "Eu dou 24 horas para que declarem a nulidade absoluta desta fraude eleitoral", declarou López Aliaga na terça-feira, em meio a uma concentração de centenas de seus apoiadores em frente ao principal tribunal eleitoral em Lima. Vale ressaltar que a missão de observadores da União Europeia, que acompanhou o desenvolvimento das eleições, divulgou um relatório preliminar indicando que não foram encontrados elementos concretos que sustentassem a narrativa de fraude generalizada. A análise dos observadores é um ponto crucial para a avaliação da legitimidade do processo, especialmente diante das acusações levantadas por um dos candidatos. A expectativa agora se volta para os resultados finais e a confirmação, ou não, do segundo turno entre Sánchez e Fujimori, o que definirá os rumos políticos do Peru nos próximos anos. A polarização evidenciada neste pleito reflete um cenário de profundas divisões ideológicas e sociais no país, com diferentes visões sobre o modelo econômico e o papel do Estado na sociedade peruana. A complexidade da situação exige uma análise aprofundada das propostas de cada candidato e de seu potencial impacto no futuro da nação. As próximas semanas serão determinantes para o desenrolar desta disputa presidencial e para a estabilidade política do Peru





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