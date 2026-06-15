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Roberto Jefferson mantém multa de 452 mil reais e enfrenta nova tentativa de recurso

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Roberto Jefferson mantém multa de 452 mil reais e enfrenta nova tentativa de recurso
JustiçaMultaRoberto Jefferson
📆6/15/2026 11:49 PM
📰cartacapital
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Ex‑deputado federal Roberto Jefferson tem mantida a multa de 452 mil reais imposta após condenação por calúnia, homofobia, incitação ao crime e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes, enquanto recorre argumentando excesso e risco ao patrimônio.

Roberto Jefferson , ex‑deputado federal, continua a enfrentar um dos maiores embates jurídicos de sua carreira após a condenação que lhe impôs uma multa de 452 mil reais e uma pena de nove anos, um mês e cinco dias de prisão.

A sentença, proferida pelos tribunais superiores, decorreu de acusações graves que incluem calúnia, homofobia, incitação ao crime e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes legislativos. Segundo a Procuradoria‑Geral da República (PGR), Jefferson teria encorajado a população a invadir o Senado, a agredir fisicamente membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia e, ainda, a promover a destruição do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tais atos, considerados como tentativa de subverter o Estado Democrático de Direito, resultaram na imposição da pesada multa e na determinação da pena privativa de liberdade, ainda que ainda pendente de cumprimento definitivo, já que o processo ainda tramita em instâncias recursais. Em meio ao desdobramento processual, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, concedeu ao ex‑parlamentar a possibilidade de parcelar o pagamento da multa em 24 vezes de 18,8 mil reais cada.

A decisão procurou equilibrar o princípio da responsabilização com a realidade econômica do réu, mas foi recebida com forte resistência por parte da defesa de Jefferson. O advogado do ex‑deputado interpôs novo recurso argumentando que o valor da multa seria desproporcional, colocando em risco o patrimônio familiar e violando garantias constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade.

Segundo a defesa, a quantia fixa não leva em conta as condições financeiras do acusado, configurando, assim, uma penalidade excessiva que não encontra amparo na legislação vigente. O voto de Moraes, que manteve a multa integral, afirmou que o agravo regimental não trouxe elementos capazes de desfazer os fundamentos já estabelecidos na decisão original.

"Não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o agravo regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados", declarou o ministro, reforçando que a integridade do processo e a necessidade de coibir condutas antidemocráticas permanecem como pilares da decisão. A manutenção da sanção financeira representa, portanto, um precedente importante para futuros casos de incitação e ataques ao funcionamento das instituições públicas.

O caso segue em fase de recurso, e a sociedade acompanha atentamente as próximas movimentações, que poderão culminar em alterações significativas nas estratégias de combate à retórica violenta e à desinformação no cenário político brasileiro. Com a continuidade dos procedimentos judiciais, o panorama jurídico do país ganha mais um capítulo que evidencia o enfrentamento entre a liberdade de expressão e os limites impostos quando há risco de incitação ao crime.

Enquanto o ex‑deputado aguarda a definição final sobre o parcelamento da multa, os órgãos de controle e a própria comunidade legislativa reforçam a necessidade de preservar a ordem constitucional e de punir de forma exemplar aqueles que, com palavras e ações, buscam minar a confiança nas instituições democráticas. O desfecho deste processo poderá servir de marco para a consolidação de mecanismos mais rígidos de responsabilização, refletindo a crescente preocupação do Poder Judiciário em garantir que a democracia não seja abalada por discursos inflamados ou por ações direcionadas a desestabilizar o funcionamento normal do Estado

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Justiça Multa Roberto Jefferson Incitação Ao Crime Instituições Públicas

 

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