Roberto Carlos celebra 85 anos com show emocionante e homenagem familiar em Cachoeiro de Itapemirim

O Rei Roberto Carlos comemorou seu aniversário de 85 anos com uma apresentação especial em sua terra natal e a inauguração de um terminal aeroportuário em homenagem ao seu pai.

O aniversário de 85 anos do cantor Roberto Carlos foi celebrado com uma intensidade emocional memorável, transformando a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, no epicentro das homenagens nacionais ao Rei. Durante o aguardado show realizado na noite deste domingo, dia 19, o artista viveu momentos de profunda introspecção e sensibilidade ao interpretar a clássica canção Meu Pequeno Cachoeiro.

Ao entoar os versos que descrevem a sua terra natal, o cantor não conseguiu conter as lágrimas, criando um momento de comunhão quase sagrada com o público local, que acompanhou cada estrofe em um clima de comoção coletiva e reconhecimento pela trajetória inigualável do maior ícone da música popular brasileira. Antes mesmo de subir ao palco para a apresentação da turnê Eu ofereço flores, que lotou o Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, Roberto Carlos participou de um evento institucional de grande relevância histórica para a região. O cantor esteve presente na inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto local, que recebeu o nome de Robertino Braga, em uma justa e emocionante homenagem ao seu pai. A solenidade contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo o governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande, e o prefeito Theodorico de Assis Ferraço. O registro daquele momento, compartilhado nas redes sociais oficiais do artista, mostra o quanto a lembrança familiar ainda exerce um papel central na vida de Roberto, que permaneceu visivelmente comovido ao descerrar a placa oficial do novo complexo aeroportuário. A turnê, que leva o título de uma composição lançada em 2023, reforça a conexão atemporal entre o artista e seus fãs, consolidando a tradição de retornar à sua cidade de origem para marcar datas especiais. Este retorno a Cachoeiro reforça os laços afetivos que ele mantém com suas raízes, mesmo após décadas de uma carreira internacional brilhante. Além das celebrações de aniversário, o clima de festa continuou com o anúncio oficial de uma nova edição do consagrado cruzeiro temático. O projeto Navio Roberto Carlos já possui data marcada para dezembro de 2026, prometendo mais uma experiência única para os seguidores fiéis, desta vez a bordo do luxuoso transatlântico MSC Divina, consolidando o compromisso de Roberto em manter uma proximidade constante e afetuosa com o seu público em diferentes cenários pelo mundo





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