Roberto Carlos: 85 Anos de Música e Emoção Celebrados em Show na Terra Natal

O Rei Roberto Carlos comemora 85 anos com um show especial em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, sua cidade natal. A celebração inclui homenagem ao pai, um bolo gigante e shows que reafirmam seu amor pela música e pelo público. Apesar das perdas recentes e da discrição na vida pessoal, o cantor mantém uma agenda intensa e a paixão pelos seus clássicos.

Hoje é um dia de celebração para a música brasileira: Roberto Carlos , o eterno Rei, completa 85 anos neste domingo, 19 de maio. A data especial será marcada da forma que ele mais ama: cantando.

O artista realizará um show imperdível em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, sua cidade natal, como parte de sua aclamada turnê Eu Ofereço Flores. A apresentação está prevista para as 20h, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, reunindo uma multidão de mais de 6 mil fãs ansiosos para celebrar com o ídolo.

Antes de subir ao palco, Roberto Carlos fará uma homenagem especial, visitando o terminal de passageiros do aeroporto regional, que recentemente passou a ostentar o nome de seu pai, Robertino Braga, em reconhecimento aprovado pelo município. A visita contará com a presença do governador Ricardo Ferraço, um momento significativo para a cidade e para o artista.

Os ingressos para este evento único, que variam de R$ 85 (meia-entrada) a R$ 900, dependendo do setor, já estão praticamente esgotados, demonstrando a imensa procura e o carinho do público.

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim preparou uma surpresa adicional para o Rei: um bolo gigante de aproximadamente 30 quilos, que renderá cerca de 240 fatias, a serem servidas durante a tradicional festa de aniversário.

A produção do show respeitou rigorosamente as exigências do cantor, que incluem um pedido peculiar e luxuoso: um banho preparado com água mineral para consumo, queijo e uma generosa quantidade de mel.

A conexão de Roberto Carlos com o Espírito Santo é profunda e duradoura, evidenciada pela sua propriedade em terras capixabas há 15 anos. O refúgio conta com uma fazenda dedicada à criação de gado e uma imponente mansão de 900 m², um santuário para o artista.

Os últimos anos trouxeram desafios e perdas significativas para o Rei. Em 2021, o cantor lamentou o falecimento de seu filho, Dudu Braga, produtor musical que lutou bravamente contra um câncer no peritônio por mais de um ano, vindo a óbito aos 52 anos. Dudu era o segundo dos quatro herdeiros de Roberto Carlos. Em 2011, a família já havia sofrido a perda de sua filha Ana Paula, que faleceu aos 45 anos após uma parada cardíaca. Mais recentemente, em setembro de 2023, o artista se despediu de Carmosina Silva, sua leal secretária e amiga de longa data, conhecida carinhosamente como Carminha.

Apesar das adversidades, Roberto Carlos demonstra uma resiliência notável, mantendo-se ativo e com uma agenda de shows repleta aos 85 anos. No ano passado, ele protagonizou 52 apresentações, superando as 51 realizadas em 2024, e levou sua turnê Eu Ofereço Flores para além das fronteiras brasileiras, com apresentações na Europa, Estados Unidos e América do Sul, além do popular cruzeiro Emoções em Alto-Mar.

Longe dos palcos, o Rei leva uma vida extremamente reservada e disciplinada em sua icônica cobertura na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, seu lar há mais de quatro décadas. Sua rotina se concentra na composição de novas músicas e nos cuidados com a saúde, incluindo tratamento ortomolecular, suplementação vitamínica, prática regular de exercícios físicos e uma dieta alimentar restrita.

A chegada aos 85 anos ocorre em um período em que Roberto Carlos mantém sua vida pessoal cada vez mais discreta, especialmente no que se refere a relacionamentos amorosos. Em uma rara declaração no ano passado, o cantor revelou que continua namorando e se orgulha de ser um 'romântico à moda antiga', porém, optou por manter em sigilo a identidade da pessoa que compartilha sua vida.

O Rei também preserva alguns de seus hábitos e paixões mais conhecidas. Na garagem de seu prédio, ele mantém uma coleção de carros clássicos que desperta admiração: um Cadillac Eldorado 1960, uma réplica do Calhambeque 1993, e os potentes esportivos Audi R8 e Lamborghini Gallardo. Embora tenha sido visto dirigindo um desses veículos pelas ruas do Rio em 2024, suas aparições públicas ao volante têm se tornado cada vez mais raras, assim como os tradicionais acenos da varanda de sua cobertura em dias de aniversário.

Este ano, fiel à sua preferência, Roberto Carlos celebrará a data com shows e reafirmando seu apreço pelo público. Como um gesto de carinho aos seus fãs, um grande mosaico de fotos enviadas por eles será postado em suas páginas oficiais, um reflexo das 'tantas emoções' que sua música proporciona. A cobertura jornalística deste aniversário também incluiu notas sobre a partida de futebol entre Santos e Fluminense, a violência contra a mulher no Rio de Janeiro com entrevista de uma delegada, a exposição gratuita 'Coexistir Coabitar' e a história de superação de Chaiany após o BBB 26, mostrando a diversidade de temas que circulam no noticiário brasileiro.

A longevidade e o sucesso contínuo de Roberto Carlos são um testemunho de seu talento inegável e de sua capacidade de se reinventar e conectar com diferentes gerações de fãs. Sua música, que atravessa décadas, aborda temas universais como amor, fé e a vida cotidiana, conquistando um lugar especial no coração dos brasileiros. A celebração de seus 85 anos não é apenas um marco pessoal, mas um evento cultural que ressoa em todo o país. A sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, se orgulha em sediar esta festa, demonstrando o forte vínculo do artista com suas origens. O show será um momento de união e alegria, onde milhares de pessoas compartilharão o carinho por um artista que se tornou um ícone nacional.

A vida de Roberto Carlos, marcada por triunfos e perdas, reflete a própria jornada da vida, com seus altos e baixos, mas sempre com a música como um fio condutor de esperança e emoção. A sua capacidade de continuar ativo e produtivo, mesmo diante de desafios pessoais, inspira muitos. A forma como ele escolhe celebrar esta data, conectando-se com seu público através da arte que o consagrou, é a mais pura expressão de sua identidade como artista. As exigências de seu camarim, embora particulares, revelam um cuidado especial com o bem-estar e um toque de realeza que o acompanham ao longo de sua carreira, consolidando sua imagem como o Rei da música brasileira. A sua presença no Espírito Santo, um estado que o acolheu e que ele também considera seu lar, torna este aniversário ainda mais especial e significativo.

A celebração em Cachoeiro de Itapemirim é uma justa homenagem a um dos maiores nomes da música popular brasileira, que continua a emocionar e inspirar a todos.

O cenário atual da carreira de Roberto Carlos demonstra sua relevância atemporal. A agenda cheia de shows em 2023 e 2024, com turnês internacionais, evidencia que o Rei está longe de se aposentar. Sua capacidade de atrair multidões e de manter um público fiel, que acompanha suas novidades e reverencia seus clássicos, é um feito impressionante. A discreta vida pessoal, que ele tão bem protege, adiciona um ar de mistério e fascínio, características que muitos apreciam em seus ídolos. A paixão por carros clássicos, que ele mantém viva, é mais um traço de sua personalidade nostálgica e apreciadora de beleza e tradição. A forma como ele gerencia sua carreira, equilibrando o sucesso comercial com a preservação de sua privacidade, é um modelo para muitos artistas.

A celebração de 85 anos, com um show em sua cidade natal e um bolo gigante, é a personificação da gratidão e do afeto que unem o artista ao seu público e à sua terra. É a reafirmação de que, apesar da idade e das intempéries da vida, o amor pela música e a conexão com as pessoas permanecem inabaláveis. As postagens nas redes sociais, com mosaicos de fotos de fãs, são um reconhecimento do papel fundamental que o público desempenha em sua trajetória, transformando cada show em uma experiência coletiva de celebração e emoção. Roberto Carlos continua a escrever sua história, e a música brasileira se orgulha de ter em seu panteão um artista tão singular e querido





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roberto Carlos Aniversário Show Música Brasileira Espírito Santo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Médico de Lula, Roberto Kalil é eleito membro da Academia Nacional de MedicinaCardiologista passa a ocupar a Cadeira nº 1, antes preenchida pelo pneumologista José Manoel Jansen, morto em agosto do ano passado

Read more »

Virginia Fonseca faz vídeo cantando música e web aponta indireta ao exSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Globo define substituto de Luis Roberto para jogos do Brasil na Copa do MundoA Globo definiu nesta sexta-feira (17) o substituto do narrador Luis Roberto para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026...

Read more »

Everaldo Marques narra a Seleção Brasileira na Copa de 2026 e homenageia Luis RobertoEveraldo Marques assume a narração dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, dedicando seu trabalho ao colega Luis Roberto, afastado por motivos de saúde. A dupla de comentaristas Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior acompanhará as transmissões.

Read more »

Veja trajetória de Everaldo Marques, substituto de Luís Roberto na CopaVeja com o Lance! como foi a carreira de Everaldo Marques, escolhido como substituto de Luís Roberto para a Copa do Mundo.

Read more »

Refúgio na fazenda, perdas, pedido inusitado no camarim e vida reservada: os 85 anos de Roberto CarlosCantor comemora aniversário neste domingo com um show em Cachoeiro de Itapemirim, ES, sua terra natal

Read more »