River Plate e Blooming empatam em 0 a 0

O River Plate e o Blooming se enfrentaram em um jogo de futebol, com o River Plate tendo várias chances de marcar, mas não conseguindo converter nenhuma delas. O jogo terminou em 0 a 0, com o Blooming também tendo chances de marcar, mas não conseguindo.

O River Plate enfrentou o Blooming em um jogo de futebol, com Maximiliano Salas marcando um gol de cabeça. No entanto, o gol foi bloqueado e o River Plate não conseguiu converter a oportunidade.

O jogo terminou em 0 a 0. O River Plate teve várias chances de marcar, incluindo uma finalização com o pé esquerdo de Maximiliano Salas que bateu no poste direito. O Blooming também teve chances, mas não conseguiu marcar. O River Plate teve que enfrentar uma falta cometida por Marc Enoumba, mas conseguiu bloquear a finalização.

O jogo foi marcado por várias faltas e oportunidades perdidas, mas o River Plate não conseguiu converter nenhuma delas. O Blooming também teve que lidar com faltas e oportunidades perdidas, mas não conseguiu marcar. O jogo terminou em um empate, sem gols para nenhum dos times





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

River Plate Blooming Futebol Gol Empate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fluminense abre conversas com River Plate para transferência de Canobbio, diz jornalista | FluminenseAtacante, de 27 anos, tem contrato até o fim de 2028

Read more »

Canobbio de saída do Fluminense para o River Plate?O nome de Canobbio ficou em alta na imprensa argentina por conta do interesse do River Plate na contratação do jogador do Fluminense

Read more »

Fluminense pede R$ 60 milhões para negociar Canobbio com o River Plate | FluminenseAtacante, de 27 anos, tem contrato até o fim de 2028

Read more »

Ao vivo: River Plate x Blooming | CONMEBOL Sul-Americana 2026Acompanhe o jogo River Plate x Blooming - CONMEBOL Sul-Americana 2026. Veja os lances, as escalações e as estatísticas em tempo real na CNN Brasil

Read more »