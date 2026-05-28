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River Plate e Blooming empatam em 0 a 0

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River Plate e Blooming empatam em 0 a 0
River PlateBloomingFutebol
📆5/28/2026 1:40 AM
📰Lance!
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O River Plate e o Blooming se enfrentaram em um jogo de futebol, com o River Plate tendo várias chances de marcar, mas não conseguindo converter nenhuma delas. O jogo terminou em 0 a 0, com o Blooming também tendo chances de marcar, mas não conseguindo.

O River Plate enfrentou o Blooming em um jogo de futebol, com Maximiliano Salas marcando um gol de cabeça. No entanto, o gol foi bloqueado e o River Plate não conseguiu converter a oportunidade.

O jogo terminou em 0 a 0. O River Plate teve várias chances de marcar, incluindo uma finalização com o pé esquerdo de Maximiliano Salas que bateu no poste direito. O Blooming também teve chances, mas não conseguiu marcar. O River Plate teve que enfrentar uma falta cometida por Marc Enoumba, mas conseguiu bloquear a finalização.

O jogo foi marcado por várias faltas e oportunidades perdidas, mas o River Plate não conseguiu converter nenhuma delas. O Blooming também teve que lidar com faltas e oportunidades perdidas, mas não conseguiu marcar. O jogo terminou em um empate, sem gols para nenhum dos times

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River Plate Blooming Futebol Gol Empate

 

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