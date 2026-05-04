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Rivalidade à Vista: Eike Batista e Luma de Oliveira em Conflito no Jardim Pernambuco

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Rivalidade à Vista: Eike Batista e Luma de Oliveira em Conflito no Jardim Pernambuco
Eike BatistaLuma De OliveiraJardim Pernambuco
📆5/4/2026 7:22 AM
📰jornalextra
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Disputa familiar entre Eike Batista e Luma de Oliveira se intensifica em meio a mansões luxuosas no Jardim Pernambuco, no Rio de Janeiro. Declarações polêmicas e tensões entre os filhos expõem um drama pessoal nos bastidores da alta sociedade carioca.

Um clima de tensão paira sobre uma rua tranquila e exclusiva no Jardim Pernambuco , um dos bairros mais luxuosos do Rio de Janeiro. A disputa familiar entre Eike Batista e sua ex-esposa, Luma de Oliveira, se desenrola em meio a mansões avaliadas em mais de R$ 100 milhões, com vistas deslumbrantes da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Cristo Redentor e das praias de Ipanema e Leblon.

A rivalidade, que se manifesta nos bastidores e em declarações públicas, tem como foco os filhos do casal, Thor e Olin Batista, e reacende antigas mágoas. A faísca que reacendeu o conflito foi uma declaração de Eike Batista em um podcast, onde ele comparou seus filhos mais velhos, Thor e Olin, a uma geração 'fru-fru e floquinho de neve', contrastando-os com seus filhos mais novos, Balder e Tyra, que participam de diversas atividades extracurriculares como judô, francês e piano.

A crítica inflamou Luma de Oliveira, que não hesitou em responder ao ex-marido, acusando-o de arrogância e falta de responsabilidade, mesmo após ter passado por dificuldades financeiras e um período na prisão. A relação entre Luma e a atual esposa de Eike, Flavia Sampaio, já é tensa, e a comparação entre os filhos só intensificou a animosidade.

Apesar da proximidade física – as três mansões estão localizadas a poucos metros umas das outras – a convivência entre os membros da família Batista é marcada por distanciamento e cautela. Thor, casado com Lunara Campos, vive na mansão do meio, enquanto Eike reside na imponente propriedade no alto da rua. Olin, por sua vez, se afastou dos conflitos familiares e construiu sua própria vida com a ex-namorada Patricia Moura e seu filho.

Lunara e Luma mantêm um relacionamento cordial, mas discreto, priorizando a 'política da boa vizinhança'. A situação expõe as complexidades das relações familiares em meio à riqueza e à fama, revelando um drama pessoal que se desenrola nos bastidores de um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro. A disputa não se limita a palavras, com acusações mútuas e um histórico de desavenças que permeia a vida dos envolvidos

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