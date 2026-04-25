Riscos Psicossociais no Trabalho Causam 840 Mil Mortes Anuais no Mundo

Relatório da OIT revela o impacto devastador dos riscos psicossociais na saúde e na economia global, destacando a urgência de medidas para proteger os trabalhadores e promover o bem-estar.

A Organização Internacional do Trabalho ( OIT ) divulgou um relatório alarmante revelando que aproximadamente 840 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a riscos psicossociais no trabalho.

Esses riscos, que incluem longas jornadas, assédio, pressão excessiva, insegurança no emprego e desequilíbrio entre esforço e recompensa, também resultam na perda de 45 milhões de anos de vida saudável globalmente. O impacto econômico dessas perdas é estimado em 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial a cada ano. A OIT enfatiza que a forma como o trabalho é concebido, organizado e gerenciado, especialmente em um contexto de flexibilização e informalidade, contribui significativamente para esse problema.

A pesquisa da OIT cruzou dados sobre a prevalência de fatores de risco psicossocial com informações sobre a incidência de doenças cardiovasculares e transtornos mentais, utilizando indicadores de mortalidade da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o estudo Global Burden of Disease. Os resultados mostram que um terço dos trabalhadores globais trabalha mais de 48 horas por semana, e um em cada quatro sofreu assédio ao longo de sua carreira.

A OIT destaca que os riscos psicossociais estão se tornando um dos maiores desafios no mundo do trabalho moderno, exigindo ações urgentes para proteger a saúde física e mental dos trabalhadores, além de fortalecer a produtividade e o desenvolvimento sustentável. No Brasil, o debate sobre a redução da jornada de trabalho e a inclusão dos riscos psicossociais nas normas de segurança está ganhando força. Com quase 40 milhões de trabalhadores na informalidade, o país enfrenta um cenário particularmente desafiador.

Propostas de emendas constitucionais e projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional para alterar a legislação que estabelece a jornada de trabalho em 44 horas semanais. A discussão sobre o fim da escala 6x1, uma plataforma de campanha do presidente Lula, também está em andamento, encontrando resistência por parte do empresariado, que teme o aumento de custos e a perda de produtividade.

No entanto, defensores da redução da jornada argumentam que o descanso adequado pode aumentar a produtividade, citando o exemplo dos Estados Unidos na década de 1940 e ressaltando que a economia não sofreu impactos negativos com aumentos anteriores do salário mínimo ou com a redução da jornada em 1988





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OIT Riscos Psicossociais Saúde No Trabalho Jornada De Trabalho Bem-Estar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IA calcula riscos e setor automotivo vende apólices de R$ 200 a R$ 40 milInvestimentos em tecnologia e novos produtos buscam superar o teto de mercado e acompanhar a evolução da frota

Read more »

Lula Ameaça Recorrer ao STF em Caso de Desoneração Fiscal na PEC da Jornada de TrabalhoO presidente Lula sinaliza que acionará o Supremo Tribunal Federal se o Congresso Nacional aprovar a inclusão de desonerações fiscais como compensação pelo fim da escala 6x1. O governo busca evitar medidas que comprometam a arrecadação e a política fiscal.

Read more »

Economista Alerta para Riscos da Extinção da Escala 6x1Professor do Insper, Sergio Firpo, adverte sobre os possíveis impactos fiscais e sociais da proposta que visa acabar com a escala de trabalho 6x1 no Brasil, destacando a necessidade de uma implementação cuidadosa e um período de transição adequado.

Read more »

Riscos e virtudes da proposta do governo para desonerar combustíveisMedida cria precedente na LRF e, em ano eleitoral, sempre pode ter seu alcance excessivamente ampliado pelos parlamentares, apesar de Executivo ter feito costuras prévias pelo texto com alcance limitado

Read more »

Entre Rio e Minas, BR-393 enfrenta abandono que expõe motoristas a riscos constantesRota é importante para o transporte de cargas e acesso a cidade e fazendas históricas do Vale do Café fluminense

Read more »

Associação de delegados da PF critica fala de Lula sobre agentes que 'fingem trabalhar'Segundo a entidade, declarações de presidente causam preocupação ao colocarem em dúvida o

Read more »