Rio tem madrugada mais fria do ano e frio pode intensificar-se no domingo

A capital fluminense registrou 12,5°C na madrugada de sábado, novo recorde de 2026, e especialistas apontam chance de temperaturas ainda menores na madrugada de domingo antes de início de mudança a partir de terça-feira.
O Rio de Janeiro enfrentou a madrugada mais fria do ano , com os termômetros marcando 12,5°C na estação da Vila Militar, na Zona Norte, estabelecendo um novo recorde de baixa temperatura para 2026.
Especialistas em meteorologia alertam que a madrugada deste domingo pode ser ainda mais gelada, com possibilidade de temperaturas iguais ou inferiores a 12°C, devido à combinação de uma massa de ar frio estacionária sobre o Sudeste e à perda de radiação noturna em um céu completamente limpo, o que permite que o calor acumulado no solo escape livremente para a atmosfera. A configuração de tempo seco e ensolarado persiste, apesar da influência crescente do El Niño no Sudeste, que ainda está em fase de consolidação e não impediu a entrada dessa massa de ar frio mais intensa.
As baixas temperaturas devem se manter até segunda-feira, com início de uma gradual recuperação a partir de terça-feira, quando novos sistemas atmosféricos devem alterar o padrão climático na região. No estado, o frio foi ainda mais rigoroso em localidades serranas, como o Pico do Couto, que registrou 4,7°C. A previsão para os próximos dias indica manutenção do tempo firme com madrugadas frias e tardes agradáveis até o início da semana, mudando para temperaturas mais elevadas entre terça e quarta-feira, encerrando este período de frio mais intenso registrado até agora no ano.
A atuação semi-estacionária da massa de ar frio, com movimento descendente que inibe a formação de nuvens, explica tanto o resfriamento noturno quanto os dias ensolarados observados
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