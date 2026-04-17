Rio se prepara para grandiosa Festa de São Jorge em Quintino com espetáculo de drones e celebrações inéditas

Quintino celebra São Jorge com programação especial que inclui um show de 300 drones, missas com o arcebispo e procissão, após inclusão dos festejos no Calendário Oficial da Cidade.

O Rio de Janeiro se prepara para um dos eventos mais aguardados do calendário religioso e cultural da cidade: as celebrações em honra a São Jorge , o Santo Guerreiro. A Igreja Matriz de São Jorge , localizada no bairro de Quintino , na Zona Norte, dará o pontapé inicial nas festividades neste domingo, dia 19, com a realização do Tríduo de São Jorge , uma sequência de dias dedicados ao louvor e à oração em agradecimento e devoção ao santo.

A programação deste ano ganha um destaque especial por ocorrer após a oficialização dos festejos com a inclusão dos eventos no Calendário Oficial da Cidade. Uma iniciativa que demonstra o reconhecimento da importância dessa tradição para a identidade e a fé de muitos cariocas. O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, expressou sua alegria com essa conquista, ressaltando que a festa é parte integrante da vida de inúmeros cidadãos. 'Fui batizado na Igreja de São Jorge, em Quintino. É uma alegria reconhecer oficialmente a Festa de São Jorge como parte do calendário da cidade. É uma tradição linda, que faz parte da vida e da fé de muitos cariocas. São Jorge representa coragem, esperança e união. Essa celebração mostra bem a força do nosso povo. A Prefeitura vai estar junto, dando todo o suporte para que tudo aconteça com segurança e organização, como essa festa merece', declarou o prefeito, prometendo total apoio do poder público para garantir o sucesso e a segurança dos eventos.

O ápice das comemorações está agendado para a quinta-feira, dia 23 de abril, data em que se celebra o feriado dedicado a São Jorge. Este dia promete ser inesquecível com um espetáculo grandioso de 300 drones que iluminará o céu de Quintino por aproximadamente 20 minutos, antecedendo a tradicional missa da alvorada, que tem início às 5h da manhã. Este show de luzes e tecnologia marcará simbolicamente o início das celebrações do amanhecer, em um momento de grande expectativa e emoção para os fiéis.

Ao longo da semana, a agenda religiosa se desenrolará com uma série de atividades preparatórias. Na segunda-feira, dia 20, e terça-feira, dia 21, os fiéis terão a oportunidade de participar de reflexões e missas conduzidas por sacerdotes convidados, aprofundando a devoção e o entendimento sobre a figura de São Jorge. Já na quarta-feira, dia 22, a igreja oferecerá missas em horários diferenciados: ao meio-dia, às 17h e às 19h, culminando a preparação espiritual para a grande celebração do dia seguinte. Estes momentos são cruciais para a comunidade se conectar e intensificar sua fé antes do ápice festivo.

A quinta-feira, dia 23, iniciará com a madrugada de celebrações, a partir da meia-noite, com momentos de louvor e oração dedicados a São Jorge. A devoção continuará com a adoração ao Santíssimo Sacramento, que ocorrerá a partir das 3h da manhã. Às 4h, o impressionante espetáculo de drones abrirá oficialmente os ritos da alvorada, seguido pela missa tradicional das 5h, um momento de profunda espiritualidade para os devotos que madrugam para honrar o santo. Ao longo de todo o dia 23, diversas missas serão realizadas em horários alternados, atendendo à disponibilidade dos fiéis. Um dos momentos mais significativos do dia será a cerimônia das 10h, que contará com a honrosa presença do arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani João Tempesta, além de autoridades civis e militares, demonstrando a relevância institucional da celebração. No período da tarde, às 16h, os fiéis participarão da tradicional procissão, que percorrerá as ruas do bairro de Quintino, reafirmando a fé e a união da comunidade em torno de São Jorge. As atividades religiosas se estenderão até o final da tarde, com a última celebração prevista para as 19h30, encerrando um dia repleto de fé, devoção e manifestações culturais. Para aqueles que optarem por ir de carro, a organização disponibilizou estacionamento na Faetec, localizada na Rua Clarimundo de Melo, 847, em Quintino, facilitando o acesso à igreja e aos eventos.





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