Rio se anima com a chegada de Shakira e onda de festas temáticas

A cidade do Rio de Janeiro se prepara para o show de Shakira com uma série de eventos em bares, boates e restaurantes, impulsionando o turismo e a economia local. A expectativa é de alta ocupação hoteleira e grande movimentação nos aeroportos.

O Rio de Janeiro se prepara para a chegada de Shakira com uma onda de eventos temáticos em bares, boates e restaurantes antes e depois do show na Praia de Copacabana, no sábado, 2 de maio.

A cidade espera um grande aumento no fluxo turístico, com mais de 13.450 passagens aéreas já emitidas, superando o evento da Madonna em 60,38% e se aproximando do número de reservas da Lady Gaga. A ocupação hoteleira na Zona Sul já atinge 80%, e em toda a cidade, 68%. Diversas casas noturnas e espaços de eventos estão promovendo festas especiais em homenagem à cantora colombiana.

O Pink Flamingo, com a festa Noche Latina Shakira, o Terraço Sambola Hall com a Festa das Meninas, e o La Cueva com o Baile dos Maduros são apenas alguns exemplos. A programação inclui sets de DJs com os maiores sucessos de Shakira, reggaeton, latin pop, samba e outros ritmos latinos, além de karaokê, cabines de fotos e outras atrações. A festa Oculto, no Edifício Touring, é um dos eventos mais aguardados, prometendo um verdadeiro culto à artista.

O 'esquenta' para o show de Shakira já começou e se estende até o fim da semana, incluindo o feriado do Dia do Trabalhador. Além das festas, a expectativa é de que o Aeroporto do Galeão receba cerca de 314 mil passageiros. A iniciativa 'Todo Mundo no Rio' ganha um novo impulso com a presença da estrela colombiana, impulsionando a economia local e proporcionando uma experiência vibrante para moradores e turistas.

A tragédia da morte de um operário durante a montagem do palco para o show gerou uma perícia da Polícia Civil, mas não diminuiu o entusiasmo pela chegada da artista





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