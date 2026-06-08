Rio registra menor temperatura do ano pelo terceiro dia seguido

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta a menor temperatura do ano pelo terceiro dia consecutivo, com 11,7°C na Zona Oeste. O frio surpreendeu moradores e turistas, que tiveram que adaptar seus planos. A previsão indica gradual elevação das temperaturas a partir de quinta-feira.

A cidade do Rio de Janeiro registrou, pelo terceiro dia consecutivo, a menor temperatura do ano na manhã desta segunda-feira (8). Os termômetros atingiram 11,7°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) localizada na Vila Militar, na Zona Oeste.

O dia começou com névoa em pontos isolados, mas depois o céu ficou parcialmente nublado a claro. Não há previsão de chuva, e segundo o Alerta Rio, os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima prevista é de 28°C. Para esta terça-feira (9), a mínima será de 13°C e a máxima de 31°C, com ventos fracos a moderados e sem chuva. Já na quarta-feira (10), a previsão indica chuva fraca a moderada a partir do final da tarde.

A mínima será de 16°C e a máxima de 29°C. O frio intenso pegou muitos cariocas e turistas de surpresa, que tiveram que se adaptar às baixas temperaturas. Carlos de Oliveira, que completou 41 anos neste domingo (7), não gostou muito do presente que recebeu.

"É calor. O Rio não combina com frio", disse o consultor técnico de seguros, entre risos. Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele está hospedado em um hotel no Flamengo ao lado da esposa, Girlene Marques, de 42 anos. O casal foi surpreendido pelo clima.

"Estamos achando bem frio de fato, principalmente ao anoitecer. Gostaríamos de estar aproveitando um pouquinho mais a noite da cidade", afirmou Carlos. Para aproveitar os dias de descanso, eles reorganizaram os planos.

"Estamos tentando driblar o frio. Ontem iríamos jantar em um restaurante flutuante que fica em um barco, na Urca. Mas devido ao frio, mudamos a programação para almoçar hoje".

No entanto, os planos de aproveitar sol, areia e mar foram frustrados.

"Queríamos também. Mas o friozinho impactou", completou. Os termômetros marcaram 11,3°C às 5h20 no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. No domingo (7), a mínima registrada foi de 12,2°C às 6h30 no mesmo local.

A sensação térmica foi ainda mais baixa devido aos ventos. Muitos moradores recorreram a casacos, cachecóis e cobertores para enfrentar o dia. O comércio local, especialmente de roupas de inverno, viu um aumento nas vendas. A Defesa Civil recomenda que a população evite aglomerações em locais fechados e mantenha a hidratação.

Apesar do frio, não há previsão de chuva forte nos próximos dias. O fenômeno é resultado de uma massa de ar polar que atua sobre a região Sudeste, derrubando as temperaturas. A expectativa é que o frio perca força a partir de quinta-feira, com gradual elevação das temperaturas. O inverno no Rio de Janeiro, que começou oficialmente em junho, tem sido marcado por dias ensolarados e frios, típicos da estação.

Para os amantes do frio, é uma ótima oportunidade para apreciar a cidade com menos multidões e paisagens mais amenas. Já para os que preferem o calor, resta esperar que o inverno termine logo





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