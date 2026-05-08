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Rio - Justiça libera depoimento de policial civil suspeito de matar Thamires Rodrigues de Souza Peixoto

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Rio - Justiça libera depoimento de policial civil suspeito de matar Thamires Rodrigues de Souza Peixoto
PrisãoFrede UilsonTráfico De Armas
📆5/8/2026 9:41 PM
📰jornalodia
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A Justiça do Rio determinou a prisão temporária de Frede Uilson Souza de Jesus, policial civil suspeito de matar Thamires Rodrigues de Souza Peixoto. O bandido atirou com três tiros na vítima, que estava no banco traseiro de um carro de aplicativo. Após a negativa de freder a prisão, o policial prestou depoimentos na DHC e foi liberado.

A Justiça do Rio determinou a prisão de Frede Uilson Souza de Jesus, policial civil autor do disparo que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, na última quinta-feira, na Zona Sudoeste do Rio.

O bandoleiro atirou com três tiros na vítima, que estava no banco traseiro de um carro de aplicativo. A decisão foi tomada após a Corregedoria-Geral de Polícia Civil retirar a pistola do policial e instaurar um procedimento interno para acompanhamento das investigações. O corpo de Thamires será velado no Cemitério de Irajá às 10h de sábado e enterrado às 14h30, no mesmo local

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