Rio - Justiça libera depoimento de policial civil suspeito de matar Thamires Rodrigues de Souza Peixoto

A Justiça do Rio determinou a prisão temporária de Frede Uilson Souza de Jesus, policial civil suspeito de matar Thamires Rodrigues de Souza Peixoto. O bandido atirou com três tiros na vítima, que estava no banco traseiro de um carro de aplicativo. Após a negativa de freder a prisão, o policial prestou depoimentos na DHC e foi liberado.

A Justiça do Rio determinou a prisão de Frede Uilson Souza de Jesus, policial civil autor do disparo que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, na última quinta-feira, na Zona Sudoeste do Rio.

O bandoleiro atirou com três tiros na vítima, que estava no banco traseiro de um carro de aplicativo. A decisão foi tomada após a Corregedoria-Geral de Polícia Civil retirar a pistola do policial e instaurar um procedimento interno para acompanhamento das investigações. O corpo de Thamires será velado no Cemitério de Irajá às 10h de sábado e enterrado às 14h30, no mesmo local





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