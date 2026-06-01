Rio investe alto por aluno mas fica em penúltimo na educação

Apesar de investir cerca de R$ 19,5 mil por estudante por ano, o estado do Rio de Janeiro ocupa a penúltima posição em qualidade da educação. Especialistas destacam falhas de gestão e falta de prioridade política como principais entraves para melhores resultados.

O estado do Rio de Janeiro, apesar de realizar um investimento financeiro expressivo por aluno, ocupa a penúltima posição em indicadores de qualidade da educação , revelando uma grave disparidade entre recursos alocados e resultados efetivos.

Dados do Movimento EducAçãoRio indicam que o estado investe aproximadamente R$ 19,5 mil por estudante ao ano, valor considerado elevado em comparação a outras regiões. No entanto, especialistas apontam que o problema não reside na quantia, mas na gestão e na priorização política. A falta de planejamento estratégico, a pulverização de recursos e a ausência de projetos pedagógicos consistentes são citados como causas principais para o desempenho insatisfatório.

A educação, setor essencial para o desenvolvimento social, enfrenta ainda dificuldades como a alta rotatividade de profissionais, infraestrutura precária em muitas escolas e uma cultura administrativa que nem sempre valoriza o foco no aprendizado do aluno. Incorporar uma gestão mais eficiente, com transparência e monitoramento contínuo, é apontado como caminho para transformar o alto gasto em resultados concretos, garantindo que cada real investido contribua efetivamente para a formação e o futuro dos estudantes





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