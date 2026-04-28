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Rio Grande do Sul avança em reconstrução, mas ainda precisa de soluções estruturais para evitar enchentes

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Rio Grande do Sul avança em reconstrução, mas ainda precisa de soluções estruturais para evitar enchentes
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📆4/28/2026 6:41 AM
📰CNNBrasil
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Dois anos após as enchentes de 2024, o Rio Grande do Sul reforça sua capacidade de resposta, mas ainda enfrenta desafios na implementação de soluções estruturais para controlar cheias. O Estado está investindo em monitoramento e obras de proteção, mas a falta de intervenções em escala de bacia hidrográfica mantém o risco de novas tragédias.

O Rio Grande do Sul avança na reconstrução de diques, casas de bombas, comportas e sistemas de drenagem, enquanto reforça o monitoramento hidrometeorológico e a capacidade de resposta da Defesa Civil.

Essas medidas representam um progresso significativo após as devastadoras enchentes de 2024, mas ainda são insuficientes para enfrentar o desafio central: quem está segurando a água antes de ela chegar às cidades? Dois anos após a tragédia, o Estado entrou em uma fase mais sofisticada de planejamento, com o Plano Rio Grande organizando ações emergenciais, de reconstrução e de adaptação climática. Paralelamente, estão sendo contratados estudos e anteprojetos para reconfigurar o controle de cheias em escala de bacia hidrográfica.

No entanto, a maioria das soluções estruturais ainda está no estágio conceitual. Essa diferença entre proteger o território e controlar a dinâmica da água é crucial. Obras como diques, bombeamento e drenagem atuam quando a cheia já está em curso, enquanto reservatórios de regularização, quando viáveis, reduzem o pico de vazão, retardam a onda de cheia e ampliam o tempo de resposta. Atualmente, a estratégia pública ainda está mais focada na primeira abordagem do que na segunda.

A CNN retornou ao estado um ano após as enchentes históricas para avaliar os avanços. Na bacia Taquari-Antas, epicentro dos eventos extremos, o governo está desenvolvendo estudos abrangentes em dezenas de municípios para identificar áreas propícias à construção de barragens de retenção. A diretriz técnica está alinhada com práticas internacionais, mas depende de validação ambiental, modelagem hidráulica e, principalmente, de financiamento. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a abordagem é mais fragmentada.

Na bacia do Gravataí, predominam intervenções urbanas, como diques, regularização de canais e drenagem, com reservatórios como solução complementar. No Jacuí, as hidrelétricas existentes operam com limitações e não foram projetadas para controle de cheias, o que reduz sua eficácia em eventos extremos. No Vale do Sinos, o conceito de pôlderes ganha espaço como alternativa para áreas densamente ocupadas. O denominador comum entre essas iniciativas é o estágio preliminar.

Projetos dessa natureza exigem estudos de impacto ambiental, negociações fundiárias e engenharia detalhada, etapas que adiam a execução para os próximos anos. Enquanto isso, o Estado permanece exposto ao risco hidrológico, mesmo com avanços significativos em monitoramento e resposta emergencial, conforme indicam análises do CEMADEN sobre eventos extremos mais frequentes no Sul do país. Do ponto de vista fiscal, o desafio é considerável.

Um programa estruturado de barragens de regularização e sistemas de contenção em escala de bacia demandará investimentos substanciais ao longo da próxima década, um investimento defensivo, com retorno indireto, mas essencial para reduzir perdas recorrentes. A equação envolverá funding híbrido, combinando orçamento público, crédito multilateral e instrumentos de mercado. Enquanto isso, o risco já começa a ser precificado. Seguradoras estão revisando prêmios e coberturas em áreas inundáveis, com maior seletividade e possível retração de oferta.

No crédito imobiliário, a exposição a cheias influencia garantias, prazos e custo de financiamento. Em termos práticos, o risco climático deixa de ser apenas ambiental e se torna uma variável financeira.

No entanto, há um aspecto que transcende a lógica econômica. Obras de controle de cheias não são apenas investimentos em infraestrutura, mas políticas de preservação da vida. Sistemas capazes de reduzir o pico das enchentes ampliam o tempo de evacuação, diminuem a exposição direta da população e reduzem drasticamente o número de vítimas em eventos extremos. Em um cenário de mudança climática, salvar minutos pode significar salvar milhares de pessoas.

Ainda assim, há um ponto crucial que precisa ser destacado: o Estado avançou na proteção do que já é vulnerável, mas ainda precisa intervir na origem do problema. Em gestão de risco, adiar decisões estruturais é, na prática, aceitar que a próxima enchente venha com força semelhante. O ponto de inflexão ainda não chegou. O Rio Grande do Sul melhorou sua capacidade de reagir, mas ainda precisa consolidar uma estratégia para reduzir a enchente antes que ela aconteça.

Resiliência, neste estágio, deixou de ser apenas reconstrução e passou a ser engenharia preventiva em escala de bacia

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