Rio de Janeiro tem mais de 2,8 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

Ofertas abrangem diferentes níveis de escolaridade e incluem oportunidades para pessoas com deficiência. SMTE e CIEE são as principais fontes de vagas na capital e no estado.

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece 2.870 vagas de emprego , estágio e jovem aprendiz , destinadas a profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

As oportunidades abrangem tanto pessoas sem experiência comprovada quanto aquelas com deficiência (PCDs), com vagas nos setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 1.246 vagas em várias regiões da cidade, sendo 259 reservadas para PCDs. As funções com maior oferta são operador de produção (60 vagas, sem experiência), auxiliar de serviços gerais, limpeza de cozinha, empregada doméstica (29 vagas), babás, cozinheiras, motoristas, recepcionistas e copeiros.

Para PCDs, há 50 vagas para atendente, 20 para auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, arrumador, ajudante de garçom e cumim, e 15 para operador de loja. O CIEE, por sua vez, disponibiliza 1.404 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação em todo o estado. Desse total, 744 são para ensino superior, distribuídas em áreas como Administração (156), Direito (93), Pedagogia (39), Comunicação (12), Construção Civil (20) e Informática (15).

Também há vagas para nível técnico e médio, como Aprendiz (198), Ensino Médio (160) e Técnico em Administração (8), entre outras especialidades. Os interessados devem acessar os canais oficiais para candidatura. As oportunidades visam ampliar a inclusão no mercado e atender à demanda por mão de obra qualificada em múltiplos setores





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