Rio de Janeiro tem festas e telões para Brasil x Haiti na Copa do Mundo

A cidade do Rio de Janeiro oferece diversas opções de entretenimento para acompanhar a partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo, com shows gratuitos e pagos, festas juninas e eventos que misturam futebol e música.

O Rio de Janeiro se prepara para mais uma partida da Copa do Mundo com a seleção brasileira , que enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19).

Após o empate com Marrocos, a cidade oferece diversas opções para os torcedores acompanharem o jogo, com telões espalhados por vários pontos e eventos que combinam música e futebol. Destaque para o Arena Copacabana, na Zona Sul, com shows gratuitos de Suel e Thiago Martins. Na Tijuca, o tradicional Alzirão terá a Bateria do Salgueiro e o grupo Firmamento. Na Lapa, o Golearte no Circo Voador apresenta Africanoise e Summer Eletro Bloco.

Entre as opções pagas está o FutYANdo, na Cidade das Artes, com Yan.

'Eu sabia que seria especial, mas a realidade superou todas as minhas expectativas! E já deixo aqui o meu palpite para o jogo: Brasil 3 a 1! Espero acertar, mas o mais importante é mandar aquela energia positiva e chamar essa vitória para a nossa Seleção. Vem torcer comigo', convida o artista.

O clima de Copa também chega a Niterói com o 'Energia para Torcer', comandado por Thiaguinho.

'O brasileiro sabe transformar qualquer encontro em festa, e quando junta música e futebol então, fica ainda melhor. O show que eu vou levar para o 'Energia pra torcer' vai mostrar isso. Estou muito animado para viver esse momento com a galera de Niterói, sempre um prazer estar nessa cidade querida. Espero que o pessoal do Rio também compareça.

E, claro, confiante no Brasilzão! Quando o assunto é Seleção, sou sempre otimista', afirma Thiaguinho. O evento terá DJ Angel e Juninho Thybau a partir das 17h, com entrada gratuita. Após o jogo, a festa continua com Monobloco e Furacão 2000.

O fim de semana também terá uma programação junina especial. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas oferece forró pé de serra, quadrilhas e comida típica. Já o Arraiá do CCBB terá shows da banda Raiz do Sana no sábado (20) e do Forró do Moyseis Marques no domingo (21). A programação inclui ainda diversas atrações culturais, como espetáculos teatrais no Teatro Sesc Ginástico, Teatro Glauce Rocha e Shopping da Gávea, além do 'Arraiá Arretado' na Vila da Penha.

Para os amantes de samba, o Bar do Zeca Pagodinho e a Quadra da Estação Primeira de Mangueira terão shows de Neguinho da Beija-Flor e Marquinhos Sensação, com entrada solidária mediante doação de alimentos. Muitos eventos exigem retirada antecipada de ingressos gratuitos pelo Sympla ou sites específicos, enquanto outros cobram couvert artístico ou ingressos a partir de valores como R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 60.

O Feriado de Corpus Christi promete reunir música, futebol e festas juninas, consolidando oRio como palco de celebração e união nacional em apoio à Seleção





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