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Rio de Janeiro sanciona lei que proíbe alteração de vencimento de contas sem consentimento do consumidor

Consumidor News

Rio de Janeiro sanciona lei que proíbe alteração de vencimento de contas sem consentimento do consumidor
LeiConsumidorVencimento
📆5/30/2026 3:44 AM
📰jornalextra
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Governador em exercício Ricardo Couto aprova legislação que garante transparência e evita prejuízos financeiros causados por mudanças não comunicadas de datas de vencimento de serviços como energia, água e telefonia.

O governador do Estado do Rio de Janeiro em exercício, Ricardo Couto, sancionou a Lei nº 11.202, que proíbe a alteração, sem consentimento prévio do consumidor, de datas de vencimento de contas de energia elétrica, água, gás, telefonia, TV por assinatura e internet.

A nova legislação visa garantir transparência nas relações entre concessionárias de serviços públicos e privados e os consumidores, respondendo a inúmeras queixas sobre mudanças não comunicadas que geram prejuízos financeiros, como multas e suspensões indevidas por suposta inadimplência. De acordo com o deputado Dionísio Lins, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a falta de clareza das empresas era o problema central, pois muitos clientes tinham serviços cortados mesmo depois de pagarem as faturas originais.

A lei estabelece que a mudança de prazo só pode ocorrer com autorização expressa do consumidor, que terá a liberdade de escolher, no momento da contratação ou posteriormente, uma nova data de vencimento entre as opções oferecidas pela concessionária. Além disso, as empresas são obrigadas a enviar notificações com no mínimo 30 dias de antecedência, contendo justificativas claras para a alteração e assegurando que a modificação não cause qualquer tipo de prejuízo.

Fica vedado, por exemplo, usar a mudança de data como motivo para suspensão ou interrupção do serviço por inadimplência se o consumidor não foi devidamente informado e consultado. O descumprimento da norma acarretará sanctions administrativas: advertência na primeira autuação e multa de até R$ 74.400 em caso de reincidência. Se houver nova reincidência, o valor pode ser aplicado em dobro e a empresa estará sujeita às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todos os valores arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon), fortalecendo a atuação dos órgãos de defesa no estado. A medida representa um avanço significativo na proteção dos direitos do consumidor, impondo mais clareza e segurança nas relações de consumo e evitando abusos por parte das prestadoras de serviços essenciais

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