Rio de Janeiro sanciona lei que proíbe alteração de vencimento de contas sem consentimento do consumidor

Governador em exercício Ricardo Couto aprova legislação que garante transparência e evita prejuízos financeiros causados por mudanças não comunicadas de datas de vencimento de serviços como energia, água e telefonia.

O governador do Estado do Rio de Janeiro em exercício, Ricardo Couto, sancionou a Lei nº 11.202, que proíbe a alteração, sem consentimento prévio do consumidor, de datas de vencimento de contas de energia elétrica, água, gás, telefonia, TV por assinatura e internet.

A nova legislação visa garantir transparência nas relações entre concessionárias de serviços públicos e privados e os consumidores, respondendo a inúmeras queixas sobre mudanças não comunicadas que geram prejuízos financeiros, como multas e suspensões indevidas por suposta inadimplência. De acordo com o deputado Dionísio Lins, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a falta de clareza das empresas era o problema central, pois muitos clientes tinham serviços cortados mesmo depois de pagarem as faturas originais.

A lei estabelece que a mudança de prazo só pode ocorrer com autorização expressa do consumidor, que terá a liberdade de escolher, no momento da contratação ou posteriormente, uma nova data de vencimento entre as opções oferecidas pela concessionária. Além disso, as empresas são obrigadas a enviar notificações com no mínimo 30 dias de antecedência, contendo justificativas claras para a alteração e assegurando que a modificação não cause qualquer tipo de prejuízo.

Fica vedado, por exemplo, usar a mudança de data como motivo para suspensão ou interrupção do serviço por inadimplência se o consumidor não foi devidamente informado e consultado. O descumprimento da norma acarretará sanctions administrativas: advertência na primeira autuação e multa de até R$ 74.400 em caso de reincidência. Se houver nova reincidência, o valor pode ser aplicado em dobro e a empresa estará sujeita às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todos os valores arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon), fortalecendo a atuação dos órgãos de defesa no estado. A medida representa um avanço significativo na proteção dos direitos do consumidor, impondo mais clareza e segurança nas relações de consumo e evitando abusos por parte das prestadoras de serviços essenciais





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