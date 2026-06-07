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Rio de Janeiro registra novo recorde de frio em 2026

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Rio de Janeiro registra novo recorde de frio em 2026
Rio De JaneiroFrioRecorde
📆6/7/2026 8:53 PM
📰JornalOGlobo
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A temperatura na Vila Militar caiu para 12,4°C, superando a mínima de sábado. Especialistas explicam que o céu claro intensificou o resfriamento noturno.

O Rio de Janeiro registrou um novo recorde de frio em 2026, com a temperatura caindo para 12,4°C na Vila Militar . Especialistas explicam que o céu claro intensificou o resfriamento noturno.

A massa de ar frio que causou a queda de temperatura deve enfraquecer gradualmente a partir de terça-feira, trazendo temperaturas mais altas. O tempo segue firme, sem chuva, com frio à noite e tardes agradáveis. A onda de frio que atingiu o Rio de Janeiro estabeleceu um novo recorde de temperatura mínima em 2026.

Entre 9h e 10h deste domingo, os termômetros da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Vila Militar, na Zona Oeste, marcaram 12,4°C, superando a mínima de 12,5°C registrada na madrugada de sábado. Segundo os especialistas, a combinação de uma massa de ar frio sobre o Sudeste e as condições de céu aberto durante a noite favoreceu um resfriamento ainda mais intenso nas primeiras horas deste domingo.

De acordo com o meteorologista e doutorando do Departamento de Meteorologia e Oceanografia da UERJ, Thiago Sousa, a perda de calor da superfície para a atmosfera durante a madrugada foi potencializada pela ausência de nuvens. - A condição de céu claro intensifica esse processo, pois permite que o calor acumulado durante o dia escape mais facilmente para a atmosfera durante a noite. Por isso, havia potencial para temperaturas iguais ou até inferiores às registradas no sábado - explicou.

O frio registrado neste domingo é o mais intenso do ano na capital fluminense. Antes deste fim de semana, a menor temperatura de 2026 havia sido de 12,9°C, em 12 de maio, marca que foi superada no sábado e novamente neste domingo.

O meteorologista e professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFF, Márcio Cataldi, afirma que a massa de ar frio responsável pelo fenômeno continua atuando sobre a região, mas deve começar a perder força gradualmente nos próximos dias. - Essa massa de ar frio está praticamente semi-estacionária sobre o Sudeste, o que faz com que as temperaturas permaneçam baixas por mais tempo. Mas a tendência é de enfraquecimento gradual ao longo da semana - afirmou.

Segundo Cataldi, o mesmo sistema que derruba as temperaturas também favorece os dias ensolarados observados no estado. - Quando essa massa de ar frio atua, há movimento descendente do ar, o que dificulta a formação de nuvens. Por isso temos dias frios, mas com bastante sol - disse. Apesar da atuação crescente do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico, que costuma favorecer temperaturas mais elevadas no Sudeste, o especialista observa que o sistema ainda está em consolidação.

- O El Niño já está se configurando, mas ainda vemos características de neutralidade que permitiram a entrada dessa massa de ar frio mais intensa sobre o Brasil - explicou. A previsão dos especialistas permanece inalterada. O frio deve continuar até segunda-feira, mas as temperaturas começam a subir gradualmente a partir de terça. A mudança mais significativa é esperada entre quarta e quinta-feira, quando o Rio deve voltar a registrar máximas mais elevadas.

Na capital fluminense, o tempo segue firme nos próximos dias, sem previsão de chuva, com madrugadas frias e tardes mais agradáveis

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