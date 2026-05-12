Rio de Janeiro registra a temperatura mais baixa do ano no Alto da Boa Vista

A capital fluminense atingiu a marca de 13°C nesta terça-feira, estabelecendo o recorde de manhã mais fria de 2024, com previsão de instabilidade para o restante da semana.

A cidade do Rio de Janeiro, mundialmente reconhecida por suas temperaturas elevadas e clima tropical, foi surpreendida por um fenômeno climático incomum nesta terça-feira, dia 12 de maio.

De acordo com os dados oficiais fornecidos pelo Sistema Alerta Rio, o órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura do Rio, a capital fluminense registrou a manhã mais fria de todo o ano de 2024. O termômetro atingiu a marca mínima de 13°C exatamente às 06h05, na estação meteorológica localizada no Alto da Boa Vista.

Esta região, devido à sua altitude elevada e densa cobertura vegetal, costuma apresentar temperaturas consideravelmente menores do que as zonas costeiras e centrais da cidade, servindo como um termômetro rigoroso para as incursões de massas de ar frio que atingem a região sudeste do Brasil. Para compreender a magnitude deste registro, é fundamental analisar o histórico recente de temperaturas mínimas na cidade desde o início de janeiro.

Até a ocorrência desta terça-feira, o recorde de frio do ano havia sido estabelecido na segunda-feira imediatamente anterior, dia 11 de maio, quando a temperatura caiu para 15,9°C às 09h35, também na estação do Alto da Boa Vista. Curiosamente, a mesma marca de 15,9°C já havia sido registrada no dia 4 de maio, às 05h45, demonstrando uma tendência de queda térmica acentuada durante o mês de maio.

Outros registros relevantes ocorreram em abril, com mínimas de 16,2°C nos dias 15 e 24, evidenciando que a transição para o outono trouxe instabilidades térmicas que culminaram no pico de frio registrado agora. Essa variação brusca de temperatura é característica de sistemas frontais que empurram o ar polar para o norte, alterando drasticamente a percepção térmica dos moradores e turistas. Olhando para a perspectiva dos próximos dias, a meteorologia indica que a cidade passará por novas oscilações.

Para esta quarta-feira, dia 13, a previsão sugere um céu que variará entre nublado e parcialmente nublado, mas com a ausência de precipitações. O ponto de destaque será a elevação gradual das temperaturas, com uma mínima prevista de 17°C e a máxima podendo chegar aos 32°C, acompanhada por ventos que oscilarão entre fracos e moderados.

No entanto, a estabilidade será breve. Na quinta-feira, dia 14, áreas de instabilidade atmosférica devem começar a influenciar o tempo na capital, trazendo um céu nublado e a possibilidade de chuvas fracas e isoladas a partir do período da tarde. As temperaturas devem se manter relativamente estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 31°C. A instabilidade deve se intensificar na sexta-feira, dia 15, com a previsão de céu nublado a encoberto.

A chuva, que começa fraca e isolada durante a madrugada e a manhã, deve ganhar força e tornar-se moderada ao longo da tarde e da noite. Com a chegada dessa umidade e a mudança na pressão atmosférica, as temperaturas entrarão em declínio, com a mínima prevista em 20°C e a máxima caindo para 28°C. Para encerrar a semana, o sábado, dia 16 de maio, deve apresentar um cenário de alternância entre céu nublado e parcialmente nublado, com a persistência de chuvas fracas a moderadas isoladas em qualquer momento do dia.

A temperatura para o sábado deve permanecer estável, com mínima de 19°C e máxima de 30°C. Essa amplitude térmica e a alternância entre dias secos e chuvosos reforçam a necessidade de atenção da população quanto aos cuidados com a saúde, especialmente em relação a doenças respiratórias causadas pelas mudanças bruscas de clima





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