Rio de Janeiro não patrocinará show da Shakira devido à crise fiscal

O governo interino do Rio de Janeiro decidiu não patrocinar o show da Shakira em Copacabana, justificando a decisão com a grave crise fiscal do estado. A prefeitura do Rio assumirá o patrocínio, com um investimento total de R$ 20 milhões. O governo estadual garantirá a segurança do evento com um grande esquema operacional.

O governo do Rio de Janeiro, sob a gestão interina do desembargador Ricardo Couto , anunciou a decisão de não patrocinar financeiramente o aguardado show da cantora Shakira , programado para o próximo sábado na icônica Praia de Copacabana.

Essa medida representa uma mudança significativa em relação a políticas anteriores, onde o estado destinou consideráveis recursos públicos para eventos de grande porte de artistas internacionais. No ano anterior, o então governador Cláudio Castro (PL) alocou R$ 15 milhões para o espetáculo de Lady Gaga, enquanto, em 2024, o show de Madonna recebeu um investimento de R$ 10 milhões provenientes dos cofres estaduais.

A justificativa oficial, divulgada pelo Palácio Guanabara, aponta para a severa crise fiscal que aflige o estado, com um déficit projetado para este ano que ultrapassa a marca alarmante de R$ 19 bilhões. A decisão de vetar o financiamento para a apresentação da estrela colombiana implica que a responsabilidade pelo patrocínio público recairá exclusivamente sobre a prefeitura do Rio de Janeiro.

Apesar da ausência de apoio financeiro, o governo fluminense assegura que fornecerá uma ampla e robusta estrutura operacional para garantir a segurança e o bem-estar do público presente no evento. A operação de segurança, que envolverá a mobilização de 5.692 agentes estaduais, será abrangente e tecnologicamente avançada.

O plano inclui monitoramento em tempo real, a instalação de pórticos equipados com tecnologia de reconhecimento facial, a implantação de torres de observação estratégicas, o uso de viaturas equipadas com câmeras de alta resolução e a implementação de outras tecnologias de ponta. Além da segurança pública, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também estarão presentes, atuando em conjunto para prevenir e responder a quaisquer emergências que possam surgir durante o evento.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) será responsável pela distribuição gratuita de água potável para o público, visando garantir a hidratação e o conforto dos participantes. A decisão do governo estadual foi prontamente elogiada pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que anunciou um aumento no investimento municipal para o show, elevando o total para R$ 20 milhões.

Cavaliere expressou sua satisfação com a postura do governador Ricardo Couto, destacando que ele atendeu à recomendação da prefeitura, que sempre foi a patrocinadora oficial do evento. O prefeito enfatizou que a medida resultará em uma economia significativa de R$ 10 milhões para os cofres estaduais e municipais, ao mesmo tempo em que se espera um retorno econômico para a cidade que ultrapasse '30 vezes o valor investido'.

O cenário político em torno do evento também ganhou contornos de pré-campanha eleitoral. Eduardo Paes (PSD), que também é pré-candidato ao governo do estado, manifestou sua opinião sobre o assunto, afirmando que o patrocínio de eventos culturais é de responsabilidade exclusiva da prefeitura. Paes ressaltou que o papel do estado deve se limitar ao apoio logístico, garantindo a segurança e a infraestrutura necessárias para a realização do show.

A decisão do governo interino de Ricardo Couto, portanto, alinha-se com essa visão, priorizando a responsabilidade fiscal e a alocação de recursos para áreas consideradas prioritárias, como a segurança pública e a infraestrutura. A polêmica em torno do patrocínio do show de Shakira reacende o debate sobre o uso de recursos públicos em eventos de entretenimento, especialmente em um contexto de crise econômica e social.

A decisão do governo estadual, embora possa gerar críticas de alguns setores, demonstra um compromisso com a austeridade fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A expectativa é que o show de Shakira, apesar da ausência de patrocínio estadual, seja um sucesso de público e contribua para a economia da cidade do Rio de Janeiro, gerando empregos e renda para a população local.

A segurança reforçada e a estrutura operacional garantida pelo governo fluminense prometem um evento tranquilo e agradável para todos os participantes





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