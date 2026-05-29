Rio de Janeiro lidera em vendas de figurinhas da Copa do Mundo 2026

O Rio de Janeiro ocupa a posição de liderança no ranking nacional de compra de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026, de acordo com um levantamento exclusivo realizado pelo O GLOBO.
Com base em dados das lojas Americanas , um levantamento exclusivo realizado pelo O GLOBO cruzou o volume de vendas com números da população do IBGE.
O Rio de Janeiro ocupa a posição de liderança no ranking nacional de compra de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026. A conclusão parte de um estudo que considerou a relação proporcional entre a quantidade de figurinhas vendidas e o número de habitantes de cada unidade da federação, com os dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado fluminense apresentou a maior média do país, com 0,261 figurinhas por habitante.
Completam o pódio, em termos de proporção, a Paraíba (0,240) e o Distrito Federal (0,225). São Paulo apresenta uma média de 0,104 e ficou na 14º posição. Na última colocação, está o estado de Santa Catarina. Já em números absolutos, São Paulo é o recordista com 4,8 milhões de cromos vendidos.
O Rio de Janeiro vem logo atrás, com 4,5 milhões. Procurada, a Panini, editora responsável pelo álbum oficial da Copa do Mundo 2026, preferiu não oferecer os seus dados gerais de vendas para a reportagem.
No entanto, os números de vendas aproximados da varejistas indicam uma tendência de mercado e comportamento dos moradores de cada estado. A operação da Americanas prevê a distribuição de mais de 60 milhões de unidades no total. A varejista busca atender tanto o consumidor que frequenta as lojas físicas, onde a interação entre colecionadores é parte da experiência, quanto no ambiente digital.
Paola Sinato, diretora comercial da Americanas, destaca o esforço da rede em criar uma solução completa para o torcedor. A estratégia comercial também contempla a ampliação da oferta de snacks e bebidas, uma das categorias mais relevantes da Americanas. Segundo levantamento da Scanntech, plataforma que oferece soluções de inteligência de mercado, o varejo alimentar pode registrar aumento de até 69% no ticket médio nas duas horas que antecedem os jogos.
No setor de moda, foram preparados modelos de camisas inspiradas na estética
Rio De Janeiro Copa Do Mundo 2026 Vendas De Figurinhas Americanas Panini Varejo Alimentar Snacks E Bebidas Moda Estética
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Após intensos confrontos, PM reforça policiamento em comunidades de Nova Iguaçu | Rio de JaneiroRegião vive onda de violência devido à guerra entre criminosos por disputa de território
Read more »
Morre PM que teve as pernas amputadas após acidente na Linha Amarela | Rio de JaneiroO agente estava de moto quando colidiu com a traseira de uma carreta no sentido Barra da Tijuca, no dia 6 de maio
Read more »
Concurso vai escolher rua mais bonita para a Copa do Mundo | Rio de JaneiroVencedora receberá R$ 50 mil, a segunda colocada, R$ 30 mil, e a terceira, R$ 20 mil
Read more »
Douglas Ruas volta a pedir ao STF reconhecimento para assumir governo do Rio | Rio de JaneiroPetição protocolada por meio Procuradoria-Geral da Alerj reitera os mesmos elementos da apresentada em abril
Read more »