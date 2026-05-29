Rio de Janeiro lidera em vendas de figurinhas da Copa do Mundo 2026

O Rio de Janeiro ocupa a posição de liderança no ranking nacional de compra de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026, de acordo com um levantamento exclusivo realizado pelo O GLOBO.

Com base em dados das lojas Americanas , um levantamento exclusivo realizado pelo O GLOBO cruzou o volume de vendas com números da população do IBGE.

O Rio de Janeiro ocupa a posição de liderança no ranking nacional de compra de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026. A conclusão parte de um estudo que considerou a relação proporcional entre a quantidade de figurinhas vendidas e o número de habitantes de cada unidade da federação, com os dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado fluminense apresentou a maior média do país, com 0,261 figurinhas por habitante.

Completam o pódio, em termos de proporção, a Paraíba (0,240) e o Distrito Federal (0,225). São Paulo apresenta uma média de 0,104 e ficou na 14º posição. Na última colocação, está o estado de Santa Catarina. Já em números absolutos, São Paulo é o recordista com 4,8 milhões de cromos vendidos.

O Rio de Janeiro vem logo atrás, com 4,5 milhões. Procurada, a Panini, editora responsável pelo álbum oficial da Copa do Mundo 2026, preferiu não oferecer os seus dados gerais de vendas para a reportagem.

No entanto, os números de vendas aproximados da varejistas indicam uma tendência de mercado e comportamento dos moradores de cada estado. A operação da Americanas prevê a distribuição de mais de 60 milhões de unidades no total. A varejista busca atender tanto o consumidor que frequenta as lojas físicas, onde a interação entre colecionadores é parte da experiência, quanto no ambiente digital.

Paola Sinato, diretora comercial da Americanas, destaca o esforço da rede em criar uma solução completa para o torcedor. A estratégia comercial também contempla a ampliação da oferta de snacks e bebidas, uma das categorias mais relevantes da Americanas. Segundo levantamento da Scanntech, plataforma que oferece soluções de inteligência de mercado, o varejo alimentar pode registrar aumento de até 69% no ticket médio nas duas horas que antecedem os jogos.

No setor de moda, foram preparados modelos de camisas inspiradas na estética





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