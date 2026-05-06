Rio de Janeiro lança Programa Estadual de Artes Marciais Inclusivas com apoio de Rogério Minotouro

O Rio de Janeiro inaugurou o Programa Estadual de Artes Marciais Inclusivas, com o objetivo de promover a inclusão social por meio do esporte. O evento contou com a presença de mais de 400 alunos e do embaixador Rogério Minotouro, destacando o potencial transformador das artes marciais para pessoas com deficiência.

O Rio de Janeiro deu um passo importante na integração entre esporte e inclusão social. No último fim de semana, a igreja Bola de Neve, na Tijuca, foi palco do lançamento do Programa Estadual de Artes Marciais Inclusivas, iniciativa que reúne Sindilutas, APAE -RJ, Prefeitura do Rio e Instituto Irmãos Nogueira.

A aula inaugural contou com a presença de mais de 400 alunos e teve como grande destaque o embaixador do projeto, Rogério Minotouro, que não apenas marcou presença, mas também participou ativamente da condução do conteúdo ao lado dos demais docentes. Durante a atividade, Minotouro interagiu com os participantes e reforçou o papel das artes marciais como ferramenta de transformação: “As artes marciais têm o poder de transformar vidas.

Ver esse projeto ganhar corpo com foco na inclusão é a realização de um sonho compartilhado”, afirmou o ex-lutador do UFC. Além de Minotouro, o curso contou com a participação do professor Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas, do Dr. Marcus Soares, presidente da APAE Rio, e do Dr. Luís Valério Neto, presidente da Federação das APAEs do Estado do Rio de Janeiro.

Também integraram a equipe o jornalista e diretor do Sindilutas, Marcos Castro, e o professor Felipe Teixeira, coordenador do primeiro curso profissionalizante do Brasil voltado à formação de instrutores de lutas e artes marciais. O evento foi realizado na unidade da Bola de Neve liderada pelo pastor Francisco “Chileno”, que também atua com projetos sociais e esportivos, fortalecendo o elo entre comunidade, fé e prática esportiva. A proposta do programa vai além da prática no tatame.

O objetivo é estruturar uma rede de ensino inclusivo, capacitando profissionais e criando ambientes seguros e adaptados para pessoas com deficiência, com atenção especial ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para Fabrício Xavier, o lançamento representa o início de um movimento maior.

“O esporte é um direito de todos. Estamos construindo um padrão de excelência para as artes marciais inclusivas, com base técnica e responsabilidade social”, destacou. A iniciativa reforça uma tendência crescente dentro do esporte: o uso das artes marciais como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação. Com apoio institucional e nomes relevantes envolvidos, o programa nasce com potencial de expansão e impacto direto na vida de centenas de pessoas.

Mais do que um projeto, o que se viu no lançamento foi um conceito em prática: o tatame como espaço de acolhimento, aprendizado e oportunidade. A igreja Bola de Neve, conhecida por seu trabalho social, foi o cenário perfeito para o início dessa jornada. O pastor Chileno, que lidera a instituição, destacou a importância da parceria entre diferentes setores para promover a inclusão.

“Ver pessoas com deficiência praticando artes marciais e se desenvolvendo é um sinal de que estamos no caminho certo”, afirmou. O programa também prevê a formação de instrutores especializados, garantindo que a metodologia seja replicada em outras regiões do estado. A expectativa é que, em breve, o Rio de Janeiro se torne referência nacional em artes marciais inclusivas, inspirando outras cidades a adotarem iniciativas similares





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