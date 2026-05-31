Rio de Janeiro investiga caso suspeito de Ebola em paciente com malária

Paciente com sintomas virais e histórico de viagem é isolado no Rio; exames iniciais apontam malária, mas Ebola não está descartado. Autoridades monitoram contatos e seguem protocolos de segurança.

No final da tarde deste sábado (30), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Rio de Janeiro recebeu a notificação de um paciente com sintomas virais, que acendeu o alerta para a possibilidade de infecção pelo vírus Ebola .

O homem, cuja identidade não foi divulgada, apresentava febre alta, dores de cabeça intensas e dores musculares, sintomas compatíveis com a doença. Até o momento, os exames iniciais indicaram diagnóstico positivo de malária, mas as autoridades mantêm o paciente em isolamento até que o diagnóstico de Ebola seja completamente descartado. O paciente foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), referência nacional em doenças infecciosas, onde os protocolos para casos suspeitos de Ebola foram imediatamente acionados.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) está coordenando as ações junto com a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária. Uma equipe está realizando o mapeamento de todas as pessoas que tiveram contato próximo com o paciente, seja em ambiente doméstico, hospitalar ou de transporte.

A orientação é que os contactantes fiquem atentos ao aparecimento de sintomas como febre alta e repentina, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, e informem imediatamente as autoridades de saúde. O período de incubação do Ebola varia de 2 a 21 dias, e a transmissão só ocorre após o início dos sintomas, o que facilita o rastreamento de contatos. O alerta se acende porque Uganda e a República Democrática do Congo enfrentam atualmente epidemias de Ebola.

O vírus é transmitido por contato direto com sangue, tecidos ou fluidos corporais de pessoas ou animais infectados, e também por objetos contaminados. Diferentemente da Covid-19, o Ebola não é transmitido pelo ar, o que reduz significativamente o risco de contágio em larga escala.

Além disso, não há transmissão durante o período de incubação, o que torna o controle mais eficaz. A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora a situação e recomenda que países reforcem a vigilância em portos e aeroportos. Os sintomas do Ebola incluem febre súbita, fadiga intensa, dor muscular, dor de cabeça e dor de garganta, seguidos por vômitos, diarreia, erupção cutânea, disfunção renal e hepática e, em alguns casos, hemorragias internas e externas.

A taxa de letalidade pode chegar a 90%, mas com cuidados intensivos e tratamento de suporte, ela pode ser reduzida. Não há vacina ou tratamento específico aprovado, mas medidas de suporte como hidratação e controle de sintomas são essenciais. O Brasil segue os protocolos internacionais para casos suspeitos, priorizando o isolamento e a coleta de amostras para exames.

A Fiocruz, responsável pelo atendimento do paciente, possui estrutura de biossegurança de nível 4, adequada para lidar com agentes patogênicos de alto risco. A equipe médica utiliza equipamentos de proteção individual (EPIs) especiais e segue rigorosos procedimentos para evitar contaminação. Até que os exames para Ebola sejam concluídos, o paciente permanece em isolamento, recebendo cuidados para o quadro de malária.

As autoridades de saúde do Rio de Janeiro estão em alerta máximo, mas destacam que a situação está sob controle e que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A população deve manter a calma e seguir as orientações oficiais, sem alarmismo





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