Rio de Janeiro eliminará pagamento em dinheiro nos ônibus a partir de 28 de junho

A partir de 28 de junho, passageiros dos ônibus municipais do Rio de Janeiro deverão utilizar apenas cartões Jaé, Riocard ou pagamentos digitais como PIX e cartões por aproximação. A medida, prorrogada por decisão judicial, faz parte da modernização do transporte e restringe a integração do Bilhete Único a usuários do cartão Jaé preto ou app.

A Prefeitura do Rio de Janeiro implementará, a partir de 28 de junho, a eliminação progressiva do pagamento em dinheiro nos ônibus municipais. A medida, que havia sido anunciada anteriormente com data inicial de 30 de maio, teve o prazo prorrogado por decisão judicial.

A partir da nova data, os passageiros deverão utilizar exclusivamente o cartão Jaé, em suas versões física ou digital, ou o Riocard, restrito a beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal. A mudança faz parte de um amplo processo de modernização do sistema de transporte, que inclui a expansão de novos métodos de pagamento, como PIX e cartões por aproximação.

A prefeitura informou que, até o dia 28, o pagamento em espécie ainda será aceito, garantindo uma transição mais segura para a população. O novo sistema de pagamento será multifacetado. Além do cartão Jaé, que já é amplamente utilizado, os validadores dos ônibus passarão a aceitar PIX, em fase de testes desde 26 de maio na linha 634 (Bananal-Saens Peña), com previsão de expansão para toda a frota municipal até o final de junho.

A partir de 15 de junho, será implantada gradualmente a funcionalidade de pagamento com cartões de crédito e débito via tecnologia NFC (Near Field Communication), onde o passageiro apenas aproxima o cartão do validador. Até o fim de junho, todos os ônibus devem estar equipados para receber essas novas formas de pagamento. Quando totalmente implementado, o validador do Jaé permitirá embarque através do bilhete físico, QR Code gerado no aplicativo, PIX e cartões por aproximação.

Para utilizar o PIX a bordo, o usuário selecionará a opção correspondente na tela do validador, que exibirá um QR Code válido por 30 segundos. O código deverá ser escaneado pelo aplicativo do banco para concluir a transação. Se o tempo expirar, um novo QR Code poderá ser gerado no equipamento. Haverá também a opção de cancelar a operação.

Importante ressaltar que o pagamento via PIX e NFC não está integrado ao Bilhete Único Carioca (BUC). Portanto, essas modalidades cobram o valor integral da tarifa em cada viagem. A integração, que permite deslocamentos com até duas viagens em um período de até duas horas pelo preço de uma, continuará restrita aos usuários do cartão Jaé preto ou do pagamento via aplicativo, desde que o CPF esteja cadastrado no sistema.

O cartão verde do Jaé também deixará de oferecer integração a partir do próximo sábado, passando a cobrar tarifa cheia em cada embarque. O prefeito Eduardo Cavaliere justificou a prorrogação do prazo por decisão do desembargador José Roberto Portugal Compasso, do Tribunal de Justiça, que reconheceu a legalidade da medida, mas solicitou mais 30 dias para implementação plena.

O magistrado entendeu que a alteração se insere no âmbito da modernização operacional do serviço público, que já alcança mais de 95% das passagens diariamente. A prefeitura também anunciou a expansão dos pontos de recarga do cartão Jaé em dinheiro durante o período de transição. Além dos ônibus, a previsão é que o PIX seja disponibilizado em breve nos outros modais, como BRT e VLT.

No VLT, onde não há catracas e a fiscalização é feita por agentes que circulam pelos vagões, o modelo de controle com os novos pagamentos ainda está sendo definido pela concessionária VLT Carioca, que promete garantir segurança e eficiência no serviço





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