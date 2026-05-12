Rio de Janeiro busca investimentos com participação canadense em Vancouver

A delegação do Rio de Janeiro está em Vancouver para atrair investimentos de alto nível, especialmente canadenses, com a missão de aprimorar a posição do Rio como vitrine do Brasil e desenvolver a cidade como capital da inovação e tecnologia. A participação canadense é relevante e significativa em setores como mineração, real estate, infraestrutura digital e mercado financeiro.

Na semana em que o Canadá sedia o Web Summit Vancouver , maior conferência de inovação e tecnologia do mundo, a delegação do Rio de Janeiro desembarca no país para a missão de buscar investimentos para a cidade.

Em entrevista exclusiva ao CNN Money, o presidente da Invest. Rio, Sidney Levy, explicou como o Rio de Janeiro, considerado a vitrine do Brasil para o mundo, está atraindo investidores de alto nível e se transformando na capital da inovação e da tecnologia. O Rio de Janeiro é a segunda maior economia do Brasil e quatro das dez maiores empresas do país, estão sediadas na cidade. De acordo com a Invest.

Rio, o Canadá já tem uma presença importante na economia da capital fluminense com investimentos em mineração, mercado imobiliário, infraestrutura digital e mercado financeiro





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