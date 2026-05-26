Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Rio de Janeiro amplia pagamento digital nos ônibus: PIX, cartões de crédito e débito entram em fase experimental

Transporte News

Rio de Janeiro amplia pagamento digital nos ônibus: PIX, cartões de crédito e débito entram em fase experimental
PIXPagamento DigitalÔnibus Rio De Janeiro
📆5/26/2026 10:29 AM
📰jornalextra
47 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 87%

A prefeitura do Rio inicia testes com PIX nos ônibus da linha 634 e projeta a expansão para todo o sistema até junho. Cartões de crédito e débito via NFC serão incluídos a partir de junho, substituindo gradualmente o bilhete físico Jaé e alterando as integrações do Bilhete Único Carioca.

A partir deste sábado, os passageiros dos ônibus municipais do Rio de Janeiro precisarão usar as novas formas de pagamento digital para acessar as rotas.

O tradicional bilhete físico Jaé ainda pode ser utilizado, mas a cidade está ampliando o leque de opções com a introdução do PIX e, até o fim de junho, dos pagamentos por cartões de crédito e débito via NFC nos validadores instalados nos veículos. O teste experimental começou nesta terça‑feira (26 de maio) na linha 634, que faz o percurso Bananal‑Saens Peña, onde os usuários podem selecionar a opção "pagar com PIX" na tela do validador, gerar um QR Code e concluir a operação em até 30 segundos através do aplicativo bancário.

Caso o tempo se esgote, basta solicitar um novo código. O objetivo da prefeitura, segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, é que até o dia 30 de junho todos os coletivos da capital aceitem o pagamento por PIX, e que, a partir de 15 de junho, os cartões de crédito e débito com tecnologia NFC sejam habilitados de forma gradual, atingindo a totalidade do sistema até o final de julho

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalextra /  🏆 6. in BR

PIX Pagamento Digital Ônibus Rio De Janeiro Validador Jaé NFC Bilhete Único Carioca Transporte Público

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acidente entre ônibus e carro deixa quatro feridos em Caxias | Rio de JaneiroAcidente entre ônibus e carro deixa quatro feridos em Caxias | Rio de JaneiroImagens mostram o momento do impacto
Read more »

Família e amigos lamentam morte de músico em Queimados: 'Custa acreditar' | Rio de JaneiroFamília e amigos lamentam morte de músico em Queimados: 'Custa acreditar' | Rio de JaneiroBruno foi baleado ao sair da igreja na última sexta-feira (22). Ele deixa a mulher e um filho de 2 anos
Read more »

Pagamento por Pix em ônibus municipais começa nessa terça | Rio de JaneiroPagamento por Pix em ônibus municipais começa nessa terça | Rio de JaneiroCavaliere e secretário de Transportes anunciaram opções após polêmica de veto a uso de dinheiro dentro de coletivos
Read more »

Secretaria de Saúde amplia postos de vacinação contra a gripe no Rio | Rio de JaneiroSecretaria de Saúde amplia postos de vacinação contra a gripe no Rio | Rio de JaneiroMunicípio reforça combate à influenza com mais de 400 pontos de imunização até o fim da campanha
Read more »



Render Time: 2026-05-26 13:29:25