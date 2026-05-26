Rio de Janeiro amplia pagamento digital nos ônibus: PIX, cartões de crédito e débito entram em fase experimental

A prefeitura do Rio inicia testes com PIX nos ônibus da linha 634 e projeta a expansão para todo o sistema até junho. Cartões de crédito e débito via NFC serão incluídos a partir de junho, substituindo gradualmente o bilhete físico Jaé e alterando as integrações do Bilhete Único Carioca.

A partir deste sábado, os passageiros dos ônibus municipais do Rio de Janeiro precisarão usar as novas formas de pagamento digital para acessar as rotas.

O tradicional bilhete físico Jaé ainda pode ser utilizado, mas a cidade está ampliando o leque de opções com a introdução do PIX e, até o fim de junho, dos pagamentos por cartões de crédito e débito via NFC nos validadores instalados nos veículos. O teste experimental começou nesta terça‑feira (26 de maio) na linha 634, que faz o percurso Bananal‑Saens Peña, onde os usuários podem selecionar a opção "pagar com PIX" na tela do validador, gerar um QR Code e concluir a operação em até 30 segundos através do aplicativo bancário.

Caso o tempo se esgote, basta solicitar um novo código. O objetivo da prefeitura, segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, é que até o dia 30 de junho todos os coletivos da capital aceitem o pagamento por PIX, e que, a partir de 15 de junho, os cartões de crédito e débito com tecnologia NFC sejam habilitados de forma gradual, atingindo a totalidade do sistema até o final de julho





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