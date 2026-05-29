Rio de Janeiro agita o fim de semana com Feira Preta, shows gratuitos e turnês de grandes nomes da música

A cidade recebe de volta a Feira Preta, programada com música, debates e cinema, enquanto eventos gratuitos como o Arraiá Via Parque e shows de artistas como Matuê, José Augusto e Belo garantem opções de entretenimento para todos os públicos.

O fim de semana promete ser intenso para quem busca cultura e entretenimento no Rio de Janeiro, com a volta triunfal da Feira Preta após dez anos de ausência.

O festival, que tem como lema "Negra é a raiz da revolução", ocupa o Píer Mauá, o Armazém Kobra, o Armazém 1 e o circuito histórico da Pequena África, oferecendo uma programação variada que mescla música, debates, oficinas, mostras de cinema e muito mais. Na sexta‑feira, o cortejo oficial do evento passa pelo Boulevard Olímpico, entre o Armazém Kobra e o Armazém 1, ao som dos grupos Filhos de Gandhi e Ilê Asé Iyá Omi Funfun, entre 17h30 e 19h.

No sábado, a festa musical continua com Tati Quebra‑Barraco e a cantora angolana Titica, que se apresentam no Armazém 1 das 18h30 às 19h50, garantindo uma tarde de ritmo contagiante. No domingo, o encerramento acontece no Armazém Kobra, onde Leci Brandão e Marina Íris sobem ao palco das 18h20 às 19h40, seguidas por Teresa Cristina, que convida Áurea Martins e Rita Beneditto a partir das 20h10.

Quem não comprou ingresso online ainda pode garantir o acesso na hora, pois parte das vagas será distribuída presencialmente antes das apresentações. Além da Feira Preta, a cidade oferece opções gratuitas ou de baixo custo para todos os públicos. O Arraiá Via Parque, na Zona Sudoeste, traz a tradição dos festejos juninos com música ao vivo, quadrilhas e barracas de comidas típicas.

A abertura fica a cargo de Geovani Lima na sexta-feira, com piseiro animado; no sábado, Jô Reis com forró abre a noite, seguida de quadrilha e a apresentação de Babi Ferreira; já no domingo, Renato Caruso leva o sertanejo e o Trio Solar encerra o evento com forró. Também há oportunidades para quem curte o rap nacional: Matuê, um dos maiores nomes do trap brasileiro, sobe ao palco da Fundição Progresso na sexta-feira, apresentando hits como "Anos Luz", "Kenny G" e "Quer Voar".

No sábado, José Augusto estreia a nova turnê "Histórias em Canções - 50 anos" no Espaço Hall, celebrando meio século de carreira com repertório de sucessos que marcaram gerações. Por fim, a programação inclui shows de artistas consagrados em diferentes bairros da cidade. Belo apresenta seu repertório romântico na Arena Bangu no domingo, prometendo reviver grandes sucessos e tracks que fizeram parte da trilha sonora de novelas como "Três Graças".

No mesmo dia, Geraldo Azevedo inicia a turnê "Oitentação" no Parque do Flamengo, enquanto o Teatro Municipal Domingos Oliveira exibe a peça "O Deus da Carnificina" às 20h, atraindo amantes de teatro. Para os fãs de rock e pop alternativo, Jovem Dionísio, Terno Rei e Capitão Fausto se apresentam no Parque do Flamengo nos finais de semana, com ingressos a partir de R$120.

Essa diversidade de atrações garante que o Rio de Janeiro viva momentos de arte, música e celebração cultural para todos os gostos e bolsos





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