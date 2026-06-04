Rio das Ostras ganha Viveiro Escola que produz 10 mil mudas por ano

A Rio+Saneamento inaugurou o Viveiro Escola na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Dourado, criando um espaço voltado à produção de mudas nativas, ao reflorestamento e à formação de novas gerações mais conscientes sobre a importância da proteção dos recursos naturais.
Rio das Ostras ganha Viveiro Escola que vai produzir 10 mil mudas por ano e aproximar crianças da preservação ambiental. A Rio+Saneamento inaugurou o Viveiro Escola na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Dourado, criando um espaço voltado à produção de mudas nativas, ao reflorestamento e à formação de novas gerações mais conscientes sobre a importância da proteção dos recursos naturais.
A iniciativa chega em um momento em que a sustentabilidade ocupa papel cada vez mais importante no cotidiano das cidades. Mais do que um local para cultivo de plantas, o Viveiro Escola nasce com a proposta de funcionar como um ambiente de aprendizado, aproximando a comunidade das ações de preservação e fortalecendo o cuidado com os mananciais que abastecem a região.
A estrutura será responsável pela produção de espécies nativas da Mata Atlântica, como ingá, aroeira, cedro-rosa, ipê-amarelo, tarumã e paineira, utilizando sementes coletadas na própria região. A expectativa é que o espaço alcance a marca de aproximadamente 10 mil mudas produzidas por ano, destinadas a projetos de reflorestamento, compensações ambientais, ações educativas e doações para a população. A inauguração reuniu representantes de órgãos ambientais, gestores públicos e profissionais da área de educação.
Entre os participantes estiveram o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Ricardo Matos Torres, o superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Magno Peixoto, além de integrantes da rede municipal de ensino. Como parte das ações inaugurais, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras recebeu a doação de mil mudas de espécies nativas que serão utilizadas em projetos de recuperação e conservação ambiental em áreas estratégicas da região.
A programação também contou com a participação de cerca de 20 estudantes do 4º ano da Escola Municipal Rocha Leão. As crianças conheceram o funcionamento do viveiro, participaram de atividades educativas sobre preservação ambiental e receberam mudas para levar para casa, incentivando o contato direto com a natureza. Segundo a Rio+Saneamento, a proposta é que o viveiro se torne uma ferramenta permanente de conscientização ambiental.
A produção de mudas contribuirá diretamente para a recuperação de áreas verdes e para a proteção dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de milhares de moradores. O superintendente de Sustentabilidade da concessionária, Nelson Carvalho, destacou que o projeto foi desenvolvido para integrar educação e preservação em um mesmo ambiente. Viveiro Escola vai produzir mudas nativas da Mata Atlântica e ampliar ações de educação ambiental em Rio das Ostras.
De acordo com ele, o Viveiro Escola funciona como um laboratório vivo, capaz de despertar o interesse das novas gerações pelas questões ambientais e fortalecer a cultura da sustentabilidade por meio de experiências práticas e contato direto com a natureza. A unidade também estará aberta para visitação mediante agendamento prévio. Escolas, instituições e grupos interessados poderão solicitar visitas por meio dos canais disponibilizados pela concessionária
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