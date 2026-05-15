Rio das Ostras fortalece protagonismo no setor de óleo e gás com encontro estratégico na Zona Especial de Negócios

O município foi representado pelo coordenador do Departamento de Petróleo, Gás e Energias Sustentáveis, Mário Max, que recebeu os participantes e destacou a importância da aproximação entre o setor público e a iniciativa privada. Durante o encontro, a Rede Petro BC apresentou análises de mercado, tendências globais e oportunidades ligadas a eventos e feiras do segmento, muitas delas com suporte logístico e incentivo institucional para participação das empresas associadas.

Encontro na Zona Especial de Negócios reuniu empresários e representantes do setor de óleo e gás em Rio das Ostras - Foto: Divulgação | Encontro na Zona Especial de Negócios reuniu empresários e representantes do setor de óleo e gás em Rio das OstrasA movimentação no Centro de Qualificação Municipal da Zona Especial de Negócios mostrou que Rio das Ostras segue ampliando espaço nas discussões estratégicas do setor de óleo, gás e energia.

Representantes empresariais, instituições técnicas e lideranças ligadas à cadeia produtiva participaram de um encontro voltado ao fortalecimento econômico da região e à geração de novas oportunidades para empresas locais. O evento reuniu integrantes da Rede Petro BC, considerada uma das maiores redes de negócios do segmento no país, além de representantes do poder público, empresários e instituições parceiras





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