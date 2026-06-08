A cidade de Rio Branco enfrentará uma semana de instabilidade climática, com chuvas que variam de leve a moderada e temperaturas que oscilarão entre mínimas de 20°C e máximas de 31°C.

Rio Branco enfrentará uma semana de instabilidade climática entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. O período será marcado por chuvas que variam de leve a moderada, com destaque para os dias de terça e quarta-feira, quando a probabilidade de precipitação chega a 100%.

As temperaturas oscilarão entre mínimas de 20°C e máximas de 31°C ao longo dos sete dias. A umidade do ar permanecerá elevada na maior parte da semana. A segunda-feira começará com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva fraca, com temperaturas variando entre 23°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica ao longo do dia passará por 25°C pela manhã, 33°C durante o dia, 29°C à tarde e 24°C à noite.

A probabilidade de chuva é de 31%, com volume estimado de 0,33 mm. A umidade do ar estará em 64%. Os ventos soprarão a 1,86 m/s e o índice ultravioleta será de 6,14, classificado como alto. Na terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva moderada, com temperaturas variando entre 21°C de mínima e 25°C de máxima.

A sensação térmica será de 23°C pela manhã, 26°C durante o dia, 23°C à tarde e 22°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 13,52 mm. A umidade do ar sobe para 91%. Os ventos soprarão a 1,77 m/s e o índice ultravioleta será de 7,18.

Na quarta-feira, a previsão indica chuva moderada pela manhã e céu parcialmente nublado à tarde, com temperaturas variando entre 21°C de mínima e 23°C de máxima. A sensação térmica será de 22°C pela manhã, 23°C durante o dia, 23°C à tarde e 21°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 20,4 mm - o maior da semana. A umidade do ar atinge 98%.

Os ventos soprarão a 1,73 m/s e o índice ultravioleta será de 4,9. Na quinta-feira, o céu estará parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca, com temperaturas variando entre 20°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica será de 21°C pela manhã, 29°C durante o dia, 31°C à tarde e 23°C à noite. A probabilidade de chuva cai para 27%, com volume estimado de 0,31 mm.

A umidade do ar será de 71%. Os ventos soprarão a 1,78 m/s e o índice ultravioleta será de 9,18, classificado como muito alto. A semana em Rio Branco será marcada por duas fases distintas. Entre terça e quarta-feira, a cidade enfrentará o período de maior instabilidade, com chuvas moderadas, probabilidade de precipitação de 100% e volumes que chegam a 20,4 mm na quarta-feira.

A umidade do ar atinge 98% nesse intervalo, configurando as condições mais úmidas da semana. A partir de quinta-feira, há uma breve melhora, com redução da nebulosidade e queda na probabilidade de chuva para 27%.

No entanto, a instabilidade retorna na sexta-feira e se estende até o domingo, com chuvas que variam entre fraca e moderada. O domingo encerra a semana com novo volume expressivo de precipitação, estimado em 14,7 mm, e probabilidade de 100%





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