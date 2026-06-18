O influenciador digital e campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades, anunciou que fará uma harmonização no ânus, um procedimento conhecido como cutox, que consiste na aplicação de toxina botulínica na região perianal. Ele disse que vai contar detalhes da cirurgia em um vídeo publicado no Instagram Stories.

Rio - Rico Melquiades fará uma harmonização no ânus . Campeão de A Fazenda 13 , da Record, o influenciador digital comentou a decisão de realizar o procedimento conhecido como cutox, que consiste na aplicação de toxina botulínica na região perianal.

Ele disse que vai contar detalhes da cirurgia em um vídeo publicado no Instagram Stories. Rico afirmou que estava conversando com seu médico e estava querendo fazer uma nova cirurgia. O médico falou que estava fazendo um novo procedimento, que é o cutox. É um procedimento que deixa a região perianal lisa e sem listras.

Rico acrescentou que vai fazer o cutox e depois explica para os seguidores como fica, se dói e se não dói para fazer. Além disso, ele já realizou diversos procedimentos estéticos, incluindo rinoplastias, enxertos no bumbum e nas coxas, além de lipoaspirações





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rico Melquiades Cutox Harmonização No Ânus Procedimento Estético A Fazenda 13

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministro da Fazenda critica ausência de recomposição de pessoal e orçamento em gestões anterioresMinistro Dario Durigan defende fortalecimento institucional do Banco Central e outras agências reguladoras, mas alerta contra distorções e criação de novo poder sem submissão à CGU. Ele critica a falta de contratações e aumento orçamentário nos governos Temer e Bolsonaro, e expressa preocupação com a PEC da autonomia financeira do BC, que pode aumentar gastos do Tesouro. Reunião do Fed e cenário europeu também são mencionados.

Read more »

Menina de 2 anos some em fazenda e é encontrada morta; polícia investigaMaria Fernanda Cândida da Rocha passou dois dias desaparecida na zona rural de Doverlândia, no sudoeste de Goiás; corpo foi encontrado submerso em um rio

Read more »

Ministérios da Justiça e da Fazenda firmam parceria para combater violações de bets | EconomiaUm dos focos do acordo de cooperação técnica será o design manipulativo dos aplicativos de aposta

Read more »

STF estuda publicar regras consolidadas para prevenir ‘pautas-bomba’, diz ministro da FazendaDario Durigan busca apoio na Corte para travar avanço de propostas que trazem impacto às contas públicas

Read more »