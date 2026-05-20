Ricardo Salles diz que nãoafhama combinação política para desistir de sua candidatura ao Senado por São Paulo.

Ricardo Salles, pré-candidato ao Senado por São Paulo pelo Partido Novo em 2024, afirmou que não abre mão de sua candidatura e que até aceitaria ter Eduardo Bolsonaro como suplente. Além disso, Salles negou a existência de antipatia pessoal com o filho do ex-presidente e criticou a decisão de Flávio Bolsonaro em participar do reality show 'Estúpidos ao Poder', que virou caso de polícia.

Ricardo Salles diz a BBC News Brasil que não abre mão de disputar uma das vagas para senador por São Paulo e que até aceitaria ter Eduardo Bolsonaro como suplente.

Além disso, Salles diz que não há antipatia pessoal com o filho do presidente, mas que acha que ele tem mais preparo intelectual do que Flávio Bolsonaro, outro filho do ex-presidente. Depois de Ricardo Salles trocar o Partido Liberal pelo Novo em 2024 após ser preterido na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ele tentou buscar o apoio de Eduardo e do governador Tarcísio de Freitas para concorrer a senador.

No entanto, o Partido Liberal lançou pré-candidaturas do deputado estadual André do Prado e do deputado federal Guilherme Derrite, o ex-secretário de Segurança Pública do governo paulista, com o apoio de Tarcísio. Salles também está envolvido em uma disputa com Eduardo Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, após mensagens trocadas entre eles, em que Salles afirma ter notícias de que Eduardo teria aceitado receber até R$ 60 milhões para negociar a candidatura de André do Prado. Eduardo Bolsonaro nega essas acusações e exige provas





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