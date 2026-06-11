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Ricardo Rocha tem prisão revogada e segue aos EUA para cobrir a Copa do Mundo, 'Dibu' Martínez já sabe quem vai vencer a Copa do Mundo

Copa Do Mundo News

Ricardo Rocha tem prisão revogada e segue aos EUA para cobrir a Copa do Mundo, 'Dibu' Martínez já sabe quem vai vencer a Copa do Mundo
Ricardo RochaPrisoção RevogadaCopa Do Mundo
📆6/11/2026 2:53 AM
📰Terranoticiasbr
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Ricardo Rocha, tetracampeão com a Seleção, tem prisão revogada e segue aos EUA para cobrir a Copa do Mundo. O ex-jogador revelou que o técnico Emiliano 'Dibu' Martínez já sabe quem vai vencer a Copa do Mundo. Segundo Martínez, a Argentina vai levantar o troféu após vencer o Brasil nos pênaltis na final do torneio.

Tetracampeão com a Seleção, Ricardo Rocha tem prisão revogada e segue aos EUA para cobrir a Copa do Mundo, Emiliano 'Dibu' Martínez, já sabe quem vai vencer o torneio.

Segundo ele, a Argentina vai levantar o troféu após vencer o Brasil nos pênaltis na final do torneio. A revelação aconteceu em um vídeo publicado nas redes sociais da Zoomex. Inclusive traçou o caminho da seleção argentina das oitavas de final até um possível título. Torcedor morre em estádio antes do amistoso entre Portugal e Nigéri

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Ricardo Rocha Prisoção Revogada Copa Do Mundo Dibu Martínez Argentina Brasil Pênaltis Final Do Torneio Estádio Portugal Nigéria Futebol Feminino

 

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