Ricardo Rocha revela preocupação com estado de saúde de Carlos Alberto Parreira e pede orações

Ex-jogador e campeão mundial em 1994 relata conversa com filha de Parreira, que pediu orações. Técnico enfrenta linfoma de Hodgkin e está internado no Hospital Samaritano Barra, que não divulga detalhes por questões legais. Amigos e ex-comandados se unem em corrente de apoio.

O ex-defensor Ricardo Rocha , campeão mundial em 1994, compartilhou angústia e preocupação ao revelar que foi um dos primeiros a saber da notícia sobre o estado de saúde do ex-técnico Carlos Alberto Parreira , que enfrenta um linfoma de Hodgkin.

Em depoimento emocionado, ele contou que conversou com a filha de Parreira, que teria pedido ao jogador para "orar pelo pai". Ricardo enfatizou a dificuldade da situação, lembrando que Parreira já havia superado uma doença anteriormente.

"Senti um baque, senti um baque. Hoje o Parreira tá numa situação difícil. Mas ele já teve da outra vez, conseguiu escapar. Vamos continuar orando.

Peço ao povo brasileiro, a todos que estão aí. Um cara sensacional. Um amigo, um pai pra mim dentro da seleção. Um cara que eu tenho um respeito enorme", declarou.

Parreira está internado no Hospital Samaritano Barra, conforme confirmado por nota oficial. A instituição, entretanto, informou que não divulgara detalhes sobre o estado do paciente por razões legais. O ex-técnico foi diagnosticado em 2024 com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, e precisou realizar quimioterapia, chegando a apresentar evolução no tratamento.

No entanto, o agravamento atual preocupa amigos e ex-jogadores. Ricardo Rocha relatou que possui um grupo em comum com os ex-jogadores campeões do mundo em 1994 e que, ao receber a notícia pela manhã, conversou com vários deles, incluindo Dunga, o capitão daquela conquista.

"Comentamos todos (a situação de Parreira). Eu tive a notícia logo cedo, conversei com o Dunga, que é o nosso capitão. Conversei com o Dunga e expliquei tudo ao Dunga, que realmente é difícil as coisas que acontecem. Mas, enfim.

O nosso capitão já passou para todos nós. E todo mundo orando, porque a gente ama o Parreira.

" O ex-jogador também fez uma comparação com a perda recente de outro grande amigo e mentor, Zagallo, faleceu recentemente. "Hoje é um dia que eu fiquei muito mal. Estou muito mal por tudo que eu conversei, mas enfim. Vamos entregar na mão de Deus, e se ele quiser, nosso grande amigo, nosso grande mentor, nosso grande estrategista... tudo que a gente possa pensar numa Copa de 94.

Realmente, tudo isso. Já perdi um, que é o Zagallo, seu grande amigo, e agora o Parreira em plena Copa do Mundo... Espero que não, mas que a coisa caminhe bem. Mas, Deus no comando", completou, fazendo referência ao período da Copa do Mundo de 1994, comandada por Parreira.

A reportagem menciona outros assuntos, como Messi superando Pelé em recorde histórico na Copa do Mundo após gols contra a Argélia, Danilo comentando a possível volta de Neymar à Seleção, e um resumo das primeiras semanas de trabalho na Copa, além de um treino ao vivo da Seleção Brasileira pela Lance! TV.

Esses tópicos, contudo, não foram desenvolvidos no depoimento principal e aparecem como notas secundárias ou propagandas no texto original, sendo ignorados na reconstrução substantiva, que se concentra no relato sobre Parreira





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