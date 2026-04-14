Revolução no Tráfego Aéreo: Satélites VHF Melhoram Comunicação Oceânica

Uma iniciativa europeia inovadora utiliza satélites para aprimorar a comunicação e a gestão do tráfego aéreo sobre o oceano, superando as limitações da comunicação tradicional por rádio VHF e reduzindo atrasos e o aumento das distâncias de separação entre aeronaves.

No dia 4 de junho de 2025, os controladores de tráfego aéreo das Ilhas Canárias mantiveram uma conversa clara e ininterrupta com um piloto comercial que sobrevoava o Atlântico. Para a maioria das pessoas, isso poderia parecer rotineiro. No entanto, no contexto dos voos oceânicos, a comunicação clara e instantânea do tráfego aéreo sobre o oceano ainda é a exceção, e não a regra. Os longos intervalos entre as mensagens obrigam os pilotos a seguir rotas menos eficientes e dificultam a gestão do tráfego em vastas extensões de céu aberto. Para combater essas lacunas na comunicação e vigilância, uma equipe transfronteiriça de engenheiros de satélites , especialistas em tráfego aéreo , companhias aéreas e organizações de pesquisa da Espanha, Portugal e Alemanha uniram forças em uma iniciativa de quatro anos financiada pela UE, chamada ECHOES . O objetivo do projeto era modernizar a gestão do tráfego aéreo na Europa, explorando sistemas espaciais de rádio de muito alta frequência ( VHF ) e sistemas de vigilância de aeronaves por satélite (ADS-B) para aprimorar o gerenciamento do tráfego aéreo no espaço aéreo oceânico e remoto.

A aviação, atualmente, depende da rádio VHF como principal meio de comunicação, mas muitas áreas do mundo carecem dessa infraestrutura. Após as aeronaves deixarem o alcance das estações costeiras terrestres, normalmente a cerca de 350 quilômetros da costa, elas desaparecem dos radares e perdem o contato padrão via rádio VHF. A partir daí, a comunicação se torna mais lenta, fragmentada e menos precisa. A comunicação passa a ser realizada via rádio de alta frequência, mais antiga, suscetível a interferências, ruído de fundo e atrasos. Os pilotos ainda podem relatar suas posições e receber instruções, mas não de forma instantânea. O atraso na comunicação pode ser significativo, causando estresse e reduzindo o tempo disponível para reagir a imprevistos. A ausência de monitoramento contínuo por radar e comunicação instantânea entre controladores e pilotos leva ao aumento das distâncias de separação entre as aeronaves, limitando a capacidade e a eficiência do sistema. Em terra, as aeronaves podem voar com uma separação de 8 a 10 milhas náuticas, enquanto sobre o oceano, essa distância pode se estender para 50 ou até 80 milhas náuticas.

A equipe ECHOES buscou mudar essa realidade. Com base em trabalhos anteriores, os pesquisadores desenvolveram e lançaram dois pequenos satélites em órbita terrestre baixa em 2025. Os satélites, com pesos aproximados de 35 kg e 100 kg, respectivamente, carregam antenas VHF capazes de retransmitir os mesmos sinais de voz e dados que as aeronaves já utilizam para se comunicar com estações terrestres. A miniaturização da tecnologia espacial e a redução dos custos de lançamento de satélites tornaram possível a implementação da VHF espacial. Esses pequenos satélites são posicionados em órbita terrestre baixa, entre 160 e 2.000 km de altitude, o que ajuda a reduzir os atrasos e a garantir comunicações VHF claras. O avanço crucial foi a demonstração, pela primeira vez, de comunicação de dados VHF em tempo real a partir do espaço. Isso provou que as aeronaves poderiam não apenas se comunicar via satélite, como fariam normalmente em terra, mas também enviar e receber mensagens operacionais de dados através do espaço. Após essa conquista inicial, a equipe ECHOES conduziu testes bem-sucedidos com aeronaves de várias companhias aéreas que cruzavam o Atlântico entre a Europa e a América. Esses testes demonstraram que a VHF espacial pode operar em conjunto com os sistemas terrestres e o rastreamento de aeronaves por satélite, proporcionando cobertura contínua no espaço aéreo oceânico. Para os pilotos, a experiência foi tranquilizadora devido à sua familiaridade





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