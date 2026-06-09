Revistagens e controles de segurança em delegações de grandes times do futebol no aeroporto

Notícia sobre a forma como jogadores, membros da comissão técnica e delegações de grandes times do futebol no mundo afora são revistados no aeroporto após desembarcar da aeronave, seguindo protocolos de controle de entrada no país. A cena chamou a atenção pela forma como foi conduzida, com inspeções de segurança rigorosas e cães farejadores. O caso da equipe senegalesa não é isolado, outras delegações enfrentaram dificuldades na entrada no país. O episódio gerou forte reação de dirigentes esportivos e ampliou o debate sobre os critérios adotados na recepção de participantes da Copa.

Jogadores , comissão técnica e delegação de grandes times do futebol no mundo afora são revistados no aeroporto após desembarcar da aeronave, seguindo protocolos de controle de entrada no país.

A cena chamou a atenção pela forma como foi conduzida, com inspeções de segurança rigorosas e cães farejadores. O caso da equipe senegalesa não é isolado, outras delegações enfrentaram dificuldades na entrada no país. O atacante iraquiano teve sua entrada negada pelas autoridades americanas e acabou ficando fora da competição. O episódio gerou forte reação de dirigentes esportivos e ampliou o debate sobre os critérios adotados na recepção de participantes da Copa.

Jogadores do Uzbequistão foram submetidos a rígidos controles de segurança antes do jogo contra a Holanda, em clima de festa. A recepção da Seleção de Senegal nos Estados Unidos foi diferente da recepção da Seleção da Espanha no México, com inspeções e questionamentos na chegada da Seleção de Senegal e uma recepção festiva e calorosa na chegada da Seleção da Espanha





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