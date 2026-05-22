Revelação do pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro não inviabiliza candidatura do filho de Bolsonaro, pesquisa Datafolha mostra discreta vantagem de Lula

A pesquisa Datafolha revelou que a revelação de que Flávio Bolsonaro solicitou R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre seu pai não inviabilizou sua candidatura à Presidência, com a pesquisa mostrando discreta vantagem de Lula, que subiu de 38% para 40%, enquanto Flávio caiu para 31%. A polarização política tornou-se intocada, com antipetismo forte e com Flávio Bolsonaro como candidato viável contra Lula.

A revelação de que o senador Flávio Bolsonaro solicitou R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai abalou sua pré-candidatura à Presidência, mas não a inviabilizou.

A pesquisa Datafolha mostra discreta vantagem de Lula, que subiu de 38% para 40%, enquanto Flávio caiu para 31%. A polarização política segue intocada, com antipetismo forte e Flávio como candidato viável contra Lula. A iniciativa do GLOBO, o Irineu, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com produção de conteúdo supervisionada por jornalistas





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