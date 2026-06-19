Retomada do Tráfego Marítimo pelo Estreito de Ormuz Após Suspensão da Guerra

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz começou a ser retomado um dia após os Estados Unidos e o Irã assinarem um memorando de entendimento que suspendeu a guerra. Pelo menos seis petroleiros passaram pela via navegável, e os preços do petróleo bruto caíram significativamente.

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz começou a ser retomado um dia após os Estados Unidos e o Irã assinarem um memorando de entendimento que suspendeu a guerra, com a confirmação da passagem de pelo menos seis petroleiros pela via navegável.

O memorando, assinado na quarta-feira, estipula que o bloqueio de Ormuz deve ser totalmente suspenso em 30 dias e que a navegação pela hidrovia será permitida por 60 dias sem cobrança de pedágio. Após as 2h da manhã de quinta-feira, dois petroleiros e um navio transportador de gás natural liquefeito (GNL) saíram do Golfo Pérsico e entraram no Golfo de Omã, contornando a Ilha de Larak, conforme designado pelo Irã.

O Tenzan, um navio petroleiro de grande porte pertencente à empresa japonesa Kyoei Tanker, também passou pela mesma rota marítima. O petroleiro Shaden, operado pela empresa de navegação saudita Bahri, transmitiu sua localização no Golfo de Omã por volta de 0h de quinta-feira. A embarcação foi vista pela última vez no Golfo Pérsico e acredita-se que tenha passado recentemente por Ormuz. Atualmente, está se dirigindo para o porto de Kiire, no Japão.

Outros dois petroleiros operados pela Bahri também estavam transmitindo suas localizações fora do Golfo Pérsico, elevando o número total de grandes petroleiros que passaram pelo estreito para pelo menos seis. No Golfo Pérsico, outros petroleiros e navios de carga começaram a navegar em direção ao estreito. Os preços do petróleo bruto caíram significativamente.

Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, chegaram a atingir US$ 73,58 o barril na quinta-feira, uma queda de 4% em relação ao fechamento de quarta-feira — a primeira vez desde o início de março que caíram abaixo de US$ 74. Nos Estados Unidos, o preço médio do galão de gasolina comum foi de US$ 3,99 na quinta-feira, caindo abaixo de US$ 4 pela primeira vez desde 30 de março.

Daan Struyven, chefe de pesquisa de petróleo do Goldman Sachs, prevê que o tráfego no Estreito de Ormuz se normalize em julho e que os contratos futuros de petróleo bruto WTI atinjam uma média de US$ 75 no último trimestre do ano. Um navio leva cerca de três semanas para chegar ao Japão partindo do Golfo Pérsico, o que daria algo como meados de julho para a chegada do combustível





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