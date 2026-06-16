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Retomada da delação de ex-banqueiro Vorcaro parece improvável

Política E Justiça News

Retomada da delação de ex-banqueiro Vorcaro parece improvável
Delação De VorcaroEx-BanqueiroRetomada De Negociações
📆6/16/2026 9:41 AM
📰JornalOGlobo
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A continuidade da delação de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, depende de uma mudança significativa em seu posicionamento e no conteúdo apresentado.

A continuidade da delação de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, depende de uma mudança significativa em seu posicionamento e no conteúdo apresentado. Fontes indicam que, embora legalmente possível, a retomada é improvável devido à atitude defensiva de Vorcaro, que tenta justificar seus crimes.

A confiança está abalada, e o ceticismo sobre uma reabertura de negociações é grande. O ex-banqueiro tenta explicar seus crimes como se fossem condutas aceitáveis, o que dificulta a retomada da confiança. A lei não estabelece prazo nem quantidade de propostas, mas as conversas só serão reabertas se houver mudanças significativas em seu posicionamento e conteúdo. A possibilidade legal existe, mas há um grande ceticismo em relação a uma reabertura de negociações.

O que é necessário é uma mudança de atitude e conteúdo de Vorcaro para que as negociações possam ser retomadas. A atitude defensiva de Vorcaro e a tentativa de justificar seus crimes dificultam a retomada da confiança. A retomada da delação de Vorcaro depende de uma mudança significativa em seu posicionamento e conteúdo. A confiança está abalada e o ceticismo é grande.

A possibilidade legal existe, mas há um grande ceticismo em relação a uma reabertura de negociações. A mudança de atitude e conteúdo de Vorcaro é necessária para que as negociações possam ser retomadas

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