Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Retirada de veto na OMC pode não bastar para acordo com EUA, diz analista

Política News

Retirada de veto na OMC pode não bastar para acordo com EUA, diz analista
OMCBrasilEstados Unidos
📆6/4/2026 11:16 AM
📰CNNBrasil
127 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 97%

A decisão do Brasil de retirar o veto ao acordo de comércio eletrônico na OMC não deve ser suficiente para satisfazer os EUA, segundo Christopher Garman, da Eurasia Group. Ele estima entre 30% e 40% a chance de um entendimento, apontando que outros temas, como tarifas sobre etanol e minerais críticos, permanecem impasses.

A decisão do Brasil de retirar seu veto ao acordo de comércio eletrônico na Organização Mundial do Comércio ( OMC ) não deve ser suficiente para satisfazer as exigências dos Estados Unidos , segundo avaliação de Christopher Garman, diretor-executivo da Eurasia Group.

Em entrevista, ele afirmou que a medida isolada provavelmente não destravará um acordo mais amplo entre os dois países, estimando entre 30% e 40% a probabilidade de um entendimento. O ponto de tensão remonta à conferência ministerial da OMC em março, em Camarões, onde os EUA defenderam a inclusão de serviços digitais como streaming e download de aplicativos no acordo de e-commerce.

O Brasil, com aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi acionado por telefone durante uma partida de futebol, vetou a proposta, impedindo o consenso necessário. O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, saiu da reunião furioso e declarou que tudo que envolvesse o Brasil passaria por sua mesa. Ele é o responsável pelo relatório que recomenda tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O Brasil ficou isolado na conferência; nem mesmo a Turquia apoiou sua posição.

Isso gerou a imagem, em Washington, de que o país é um obstáculo ao multilateralismo, segundo Daniel, ex-negociador da OMC. Como resposta, o governo brasileiro anunciou a retirada do veto, esperando que os EUA reconheçam a boa vontade. Outros temas, como minerais críticos e tarifas, também poderiam entrar nas negociações.

No entanto, Garman mantém ceticismo: a retirada do veto é a maior carta que o Brasil pode jogar, mas não é suficiente. Ele aponta que o governo brasileiro reluta em reduzir tarifas sobre etanol, um tema aparentemente simples, e não há perspectiva de acordo sobre minerais críticos nos moldes desejados pelos EUA. Embora reconheça que o e-commerce importa para Greer, Garman permanece cético quanto a um resultado final positivo.

A situação revela a complexa relação entre Brasil e EUA no comércio global, onde gestos simbólicos podem não ser suficientes para reverter tarifas punitivas. A comunidade internacional observa atentamente os próximos passos, enquanto o Itamaraty busca alternativas para evitar que as tarifas de 25% sobre produtos brasileiros entrem em vigor. A ausência de um acordo mais amplo pode prejudicar setores como o agronegócio e a indústria, que dependem do mercado americano.

Enquanto isso, o governo Lula avalia concessões adicionais, mas esbarra em resistências internas, especialmente do setor sucroalcooleiro. O impasse coloca o Brasil em uma posição delicada, exigindo habilidade diplomática para evitar sanções econômicas. A expectativa é que as negociações avancem nos próximos meses, mas o ceticismo de analistas como Garman sugere que o caminho será árduo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

OMC Brasil Estados Unidos E-Commerce Tarifas

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O que os EUA alegam para propor mais um tarifaço contra o BrasilO que os EUA alegam para propor mais um tarifaço contra o BrasilDocumento do USTR trata de Pix, pirataria e até Lava Jato. A decisão será de Donald Trump
Read more »

Negociação com EUA é incipiente e reversão de tarifa improvável, diz ex-OMCNegociação com EUA é incipiente e reversão de tarifa improvável, diz ex-OMCRoberto Azevêdo afirma que, mesmo diante do melhor cenário de tratativas, chance de americanos não aplicarem taxa é 'muito baixa'
Read more »

Falar em soberania não resolve problema do tarifaço contra Brasil, diz ex-diretor da OMCFalar em soberania não resolve problema do tarifaço contra Brasil, diz ex-diretor da OMCRoberto Azevêdo diz que Brasil precisa apresentar propostas que façam sentido aos EUA para reverter novas tarifas
Read more »

China acusa governo Trump de usar proposta de novas tarifas como ‘manipulação política’China acusa governo Trump de usar proposta de novas tarifas como ‘manipulação política’Novas taxas atingiriam 60 parceiros comerciais dos EUA em até 12,5%, incluindo Brasil e China
Read more »



Render Time: 2026-06-04 14:27:48