Retirada de veto na OMC pode não bastar para acordo com EUA, diz analista

A decisão do Brasil de retirar o veto ao acordo de comércio eletrônico na OMC não deve ser suficiente para satisfazer os EUA, segundo Christopher Garman, da Eurasia Group. Ele estima entre 30% e 40% a chance de um entendimento, apontando que outros temas, como tarifas sobre etanol e minerais críticos, permanecem impasses.

A decisão do Brasil de retirar seu veto ao acordo de comércio eletrônico na Organização Mundial do Comércio ( OMC ) não deve ser suficiente para satisfazer as exigências dos Estados Unidos , segundo avaliação de Christopher Garman, diretor-executivo da Eurasia Group.

Em entrevista, ele afirmou que a medida isolada provavelmente não destravará um acordo mais amplo entre os dois países, estimando entre 30% e 40% a probabilidade de um entendimento. O ponto de tensão remonta à conferência ministerial da OMC em março, em Camarões, onde os EUA defenderam a inclusão de serviços digitais como streaming e download de aplicativos no acordo de e-commerce.

O Brasil, com aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi acionado por telefone durante uma partida de futebol, vetou a proposta, impedindo o consenso necessário. O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, saiu da reunião furioso e declarou que tudo que envolvesse o Brasil passaria por sua mesa. Ele é o responsável pelo relatório que recomenda tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O Brasil ficou isolado na conferência; nem mesmo a Turquia apoiou sua posição.

Isso gerou a imagem, em Washington, de que o país é um obstáculo ao multilateralismo, segundo Daniel, ex-negociador da OMC. Como resposta, o governo brasileiro anunciou a retirada do veto, esperando que os EUA reconheçam a boa vontade. Outros temas, como minerais críticos e tarifas, também poderiam entrar nas negociações.

No entanto, Garman mantém ceticismo: a retirada do veto é a maior carta que o Brasil pode jogar, mas não é suficiente. Ele aponta que o governo brasileiro reluta em reduzir tarifas sobre etanol, um tema aparentemente simples, e não há perspectiva de acordo sobre minerais críticos nos moldes desejados pelos EUA. Embora reconheça que o e-commerce importa para Greer, Garman permanece cético quanto a um resultado final positivo.

A situação revela a complexa relação entre Brasil e EUA no comércio global, onde gestos simbólicos podem não ser suficientes para reverter tarifas punitivas. A comunidade internacional observa atentamente os próximos passos, enquanto o Itamaraty busca alternativas para evitar que as tarifas de 25% sobre produtos brasileiros entrem em vigor. A ausência de um acordo mais amplo pode prejudicar setores como o agronegócio e a indústria, que dependem do mercado americano.

Enquanto isso, o governo Lula avalia concessões adicionais, mas esbarra em resistências internas, especialmente do setor sucroalcooleiro. O impasse coloca o Brasil em uma posição delicada, exigindo habilidade diplomática para evitar sanções econômicas. A expectativa é que as negociações avancem nos próximos meses, mas o ceticismo de analistas como Garman sugere que o caminho será árduo





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